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Батшуайи проходит медосмотр в дортмундской «Боруссии»

вчера, 14:33

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, по всей видимости, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Бельгиец уже прибыл в Дортмунд и в данный момент проходит медосмотр. О трансфере клуб должен объявить сегодня днем. В «Боруссии» Батшуайи призван будет заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, ушедшего в «Арсенал». При этом речь идет об аренде Миши до конца сезона за 1,5 млн евро.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
вчера в 18:20
Миша более чем достойный нападающий, особенно для своего возраста! И статистика времени на гол у него очень даже приличная! Другое дело, что в Челси хреновато распоряжаются своими талантами, но это совсем не к Мише вопрос!
Дай бог Миша ещё в России шороху наведёт!!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 16:20
Для Миши это лучше а вот для клуба... Но все равно факт - матчи с грандами АПЛ Миши не вытягивал ни со скамейки ни в основе. Заиграет в Боруссии вернут из аренды не заиграет продадут. В Челси он может вообще заскучать как те же Салах, де брейне и Лукаку в свое время.
Хотя конечно Жиру так и единственным форвардом может на время остаться, вот это реально жесть.
Сегодня с Борнмутом видимо вообще в нападении Азар будет или Педро.
blackhard
blackhard
вчера в 15:45
Зачем?! Я в шоке от Конте:( Миши - норм игрок, которому нужно время. Понабирал Морат с Бакайоко всякими, теперь за Жиру гонится... просто пипец, трансферы дно
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 15:42
Дай Бог березка Жиру сорвется, и дальше будет сидеть на лавке Арсенала. А Бэт вернется в Лондон
dark_Akex
dark_Akex ответил Так Себе Аналитик
вчера в 15:26
Так Себе Аналитик:
Вчера после матча Жиру попрощался с фанатами "Арсенала", если ты не в курсе, так что он уже летит на помощь. Тем более, что он действительно сильно вырос в "Арсенале" и сразу придется ко двору вам.
Конечно же в курсе. Но Челси играет в трёх турнирах. Мората опять травмирован и уже не первый раз, Жиру 32 года. На полный матч его не хватит, не говоря что матчи будут через каждые три дня.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dark_Akex
вчера в 15:22
dark_Akex:
Мда, чемпион Англии остался единственным напом который лежит в лазарете. Жесть.
Вчера после матча Жиру попрощался с фанатами "Арсенала", если ты не в курсе, так что он уже летит на помощь. Тем более, что он действительно сильно вырос в "Арсенале" и сразу придется ко двору вам.
Медив
Медив
вчера в 15:12
Я сильно проору, если Миши повторит путь де Брюйне, Салаха, Лукаку... По мне так он талантливый нап, просто он всегда действовал немного нескоординированно с командой. Немного больше сыгранности и он бы заиграл на совсем другом уровне
Kana Suleimenov
Kana Suleimenov ответил dark_Akex
вчера в 15:11
Жиру едет в Челси
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 14:49
Мда, чемпион Англии остался единственным напом который лежит в лазарете. Жесть.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 14:36
"Боруссия" тоже шевелится.
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