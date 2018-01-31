Батшуайи проходит медосмотр в дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, по всей видимости, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Бельгиец уже прибыл в Дортмунд и в данный момент проходит медосмотр. О трансфере клуб должен объявить сегодня днем. В «Боруссии» Батшуайи призван будет заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, ушедшего в «Арсенал». При этом речь идет об аренде Миши до конца сезона за 1,5 млн евро.