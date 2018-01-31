Цорк: «Мы желаем Обамеянгу всего наилучшего в „Арсенале“»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал».
«Если исключить неприятные события последних недель, то смело можно заявить, что участие Обамеянга в жизни „Боруссии“ сыграло большую роль. Пьер-Эмерик на протяжении 4 лет был ключевым игроком клуба, забил множество решающих голов, а также стал частью команды, которая выиграла Кубок Германии в прошлом сезоне. Мы желаем Обамеянгу всего наилучшего в „Арсенале“».
ПОСМОТРИМ КАК ДОРТМУНД ОСВОИТ ЭТИ ДЕНЬГИ !
ПОСМОТРИМ КАК ДОРТМУНД ОСВОИТ ЭТИ ДЕНЬГИ !
«Мы желаем Обамеянгу всего наилучшего в „Арсенале“»"
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Цорк сказал одно, а подумал совершенно другое, как бы не сглазил.
«Мы желаем Обамеянгу всего наилучшего в „Арсенале“»"
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Цорк сказал одно, а подумал совершенно другое, как бы не сглазил.