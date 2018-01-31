Дзюба: «Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении»

Новобранец «Арсенала» Артем Дзюба поделился первыми впечатлениями после перехода в тульскую команду.



«Что я чувствую? Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место - это реалии тульского клуба. Болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду. Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому тренеру. Для меня он - топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь - меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.



Атакующий футбол „Арсенала“? Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.



Соскучился ли я по футболу? Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде».