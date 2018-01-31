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Дзюба: «Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении»

вчера, 17:12

Новобранец «Арсенала» Артем Дзюба поделился первыми впечатлениями после перехода в тульскую команду. 

«Что я чувствую? Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место - это реалии тульского клуба. Болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду. Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому тренеру. Для меня он - топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь - меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

Атакующий футбол „Арсенала“? Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

Соскучился ли я по футболу? Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде».

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 22:41
Дзюба: "Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде."
В старой ты уже всё доказал!
Colonist
Colonist
вчера в 20:08
А в Зените, естественно, тренеришка...
Спагетти
Спагетти
вчера в 20:03
В следующем клубе он будет говорить армавирское Торпедо для меня топ клуб :)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:26
Походу, вогнали Артёму ума через задние ворота посредством полировки пятой точкой лавки в Зените. Если и в Туле накосячит.... А так, удачи! P. S. Представляю, как он поначалу рвать и метать будет. Засиделся паря, чего уж тут.
самуил кац 1
самуил кац 1
вчера в 19:19
Только о сборной не говори ! У усатого на шармака не проскочишь ! Твой " месседж" он запомнил до последних своих дней. Как и Гарика Денисова.
Александр Уваров
Александр Уваров
вчера в 19:01
Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому тренеру. Для меня он - топ. В своём стиле Артёмка!!!
derrik2000
derrik2000 ответил mat73
вчера в 18:54
mat73:
Потрясающе! Я уже весь в предвкушении! Дзюба идёт по верному пути, он ещё зажжёт, в ФНЛ!
Так сказал же, что ему ТИТУЛ нужен. Вот и будет чемпионом ФНЛ.
Для "Арсенала" - это, конечно, совсем не то, что его болелы хотят увидеть от команды, а для Бдзюбы в самый раз: главное - ЧЕМПИОН!
ziborock
ziborock ответил Воин666
вчера в 18:43
Воин666:
Он просто по старой спартаковской привычке хочет занять 6 место. А вообще у 7партака теперь должно быть новое любимое место - 7.
Вам с пятого видней)))
Дикий_Запах
Дикий_Запах
вчера в 18:23
как надоели "шутки за 300 " про Лондонский Арсенал...
denmig
denmig
вчера в 18:20
Так и про Спартак говорил и про зенит говорил! - теперь вот! сами знаете Где!
Давуд
Давуд
вчера в 18:19
Пошел ты по рукам Дзюба
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 18:17
Он уже в предвкушении передать очередной привет Федуну! Гыгыгыгы
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
вчера в 18:12
Ну и ж0полиз же валютная !
Воин666
Воин666 ответил ziborock
вчера в 18:04
ziborock:
Хотел стать чемпионом, а теперь "Сам поставил себе планку. Шестое место - это реалии....." Молодец Артемон, ты это заслужил!))) Туляков жалко!
Он просто по старой спартаковской привычке хочет занять 6 место. А вообще у 7партака теперь должно быть новое любимое место - 7.
spartach n1
spartach n1
вчера в 18:01
Новые шкафчики-новый вызов !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:59
Ну давай Артём дерзай. Раз поставил планку возьми Её.
mphuZ
mphuZ
вчера в 17:59
Жаль цензура не позволит озвучить эти эмоции на новостных сайтах :))
311
311
вчера в 17:55
Ну, раз так, то оставайся в Туле!)
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 17:55
Брёвнушко в предвкушении новых трофеев
obana777
obana777 ответил piercman
вчера в 17:53
piercman:
тупые спартачи, тупые тупые. не устану повторять)
    VadimR
    VadimR
    вчера в 17:52
    Артему вообще объяснили что это не лондонский Арсенал?!)) Столько эмоций!)))
    piercman
    piercman ответил Октябрь 1917
    вчера в 17:49
    Октябрь 1917:
    FaustelloFaustello сегодня в 21:13 Артёмке надо женится на Бузове, 100 лет ржать Россия будет и не будет думать и отвлекаться ни на что другое! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Р А З В Е Э Т О С М Е Ш Н О ? ? ?
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      вчера в 17:48
      А как же титулы,Дзюбиньоооо???)))))
      серхи
      серхи
      вчера в 17:48
      Столько много новых карманов...щипать и щипать артемону!
      Байкал Иркутск
      Байкал Иркутск ответил Faustello
      вчера в 17:45
      Faustello:
      Артёмке надо женится на Бузове, 100 лет ржать Россия будет и не будет думать и отвлекаться ни на что другое!
      Бузову в Спартаке не поймут. Бузова это честь, ум и совесть Спартака с недавнего времени!
      Вот свадьба Бузова - Панов это по спартаковски!!!!! Спартаковский дух, так сказать или в духе Спартака, кому как нравится!
      112910415
      112910415
      вчера в 17:42
      всё ещё впереди
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      вчера в 17:40
      А че ему париться,зарплата то на уровне осталась. Продолжает доить проект
      ziborock
      ziborock
      вчера в 17:30
      Хотел стать чемпионом, а теперь "Сам поставил себе планку. Шестое место - это реалии....." Молодец Артемон, ты это заслужил!))) Туляков жалко!
      mat73
      mat73
      вчера в 17:28
      Потрясающе! Я уже весь в предвкушении!
      Дзюба идёт по верному пути, он ещё зажжёт, в ФНЛ!
      Т34
      Т34
      вчера в 17:26
      Что всегда умел делать лучше всего Дзюба, так это говорить. Только говорливость эта и довела его до отрицательного восприятия окружающими. Если бы к умению трепать языком было еще что-то в голове, не было бы такого негативного к нему отношения. Правильно гласит народная мудрость: "Язык мой - враг мой!"
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