Гамула: «Дзюбе нельзя сидеть на лавке, ему нужна игровая практика в преддверии ЧМ-2018»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы в тульский «Арсенал».



«У Артема Дзюбы уже был такой опыт, когда он уходил в аренду в „Ростов“ к Миодрагу Божовичу. Тогда он показал себя с лучшей стороны, добился ярких результатов в виде Кубка России. У Божовича и Дзюбы прекрасные отношения. Они друг друга знают и поймут. Это польза для „Арсенала“ и для него самого как игрока сборной России. Он поможет тулякам и получит игровую практику в преддверии чемпионата мира.



Когда Артем почувствует уверенность, начнет забивать в каждом матче. Он высокий футболист высокого класса. Ему нельзя сидеть на лавке, пусть играет, он точно не забыл, как играть и забивать», - сказал Гамула.