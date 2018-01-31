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Гамула: «Дзюбе нельзя сидеть на лавке, ему нужна игровая практика в преддверии ЧМ-2018»

вчера, 18:47

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы в тульский «Арсенал».

«У Артема Дзюбы уже был такой опыт, когда он уходил в аренду в „Ростов“ к Миодрагу Божовичу. Тогда он показал себя с лучшей стороны, добился ярких результатов в виде Кубка России. У Божовича и Дзюбы прекрасные отношения. Они друг друга знают и поймут. Это польза для „Арсенала“ и для него самого как игрока сборной России. Он поможет тулякам и получит игровую практику в преддверии чемпионата мира.

Когда Артем почувствует уверенность, начнет забивать в каждом матче. Он высокий футболист высокого класса. Ему нельзя сидеть на лавке, пусть играет, он точно не забыл, как играть и забивать», - сказал Гамула.

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 22:36
Гамула: "Дзюбе нельзя сидеть на лавке!"
Дзюба: "Ну, хорошо... буду лежать!"
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 21:49
хватит ли 10 игр ,что бы Черкес забыл "усы"..... не знаю....
shur
shur
вчера в 20:23
...ну а какой сборной может идти речь???!!!
морозз
морозз
вчера в 19:37
Лучший бомбардир Зенита последних двух чемпионатов, бывший капитан этого же клуба...Манчини блин, верни Артёмку в Зенит!
mat73
mat73
вчера в 19:07
Еще про Погребняка чтонибудь расскажите, где он, кто он, что он?
Bekelman55
Bekelman55 ответил Petr Makovenko
вчера в 18:53
Petr Makovenko:
Сайт НИКАКОЙ!!!!!!
soccer0010.com/?new_design=0
нормальный дизайн. Привычный
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 18:52
Сайт НИКАКОЙ!!!!!!
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