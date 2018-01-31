Обамеянг попросил прощения у «Боруссии» и болельщиков клуба

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:11
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы12
21:37
«Тоттенхэм» подписал Моуру24
21:33
«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА203
20:57
«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза13
20:37
Зарплата Ханни в «Спартаке» составит 2 млн евро в год34
00:05
«Суонси» объявил о трансфере Андре Айю0
23:56
«Аланьяспор» подписал Вандерсона0
23:42
«Рубин» отдал Рочину в аренду клубу Ла Лиги2
23:34
Халил Алтынтоп вернулся в «Кайзерслаутерн» спустя 11 лет0
23:32
Бериша: «Думаю, мне понадобится две недели, чтобы набрать необходимые кондиции»0
23:22
Муса: «7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем»3
23:12
Эриксен забил второй самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги6
23:04
Цорк: «Миши - интересный нападающий»0
23:04
Экс-нападающий МЮ продолжит карьеру в «Райо Вальекано»0
22:56
«РБ Лейпциг» арендовал нападающего «Эвертона»0
22:52
«Саутгемптон» вернется к кандидатуре Промеса летом3
22:49
«Наполи» отдал в аренду Джаккерини0
22:45
«Сельта» арендовала у «Торино» нападающего0
22:43
«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»7
22:34
Ванкер разорвал контракт с «Антальяспором»1
22:26
«Галатасарай» арендовал у «Интера» защитника0
22:15
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»: Ляпорт и Зинченко сыграют с первых минут2
22:09
«Милан» - «Лацио»: стартовые составы1
22:02
«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы1
21:56
Вандерсон может продолжить карьеру в Турции2

Обамеянг попросил прощения у «Боруссии» и болельщиков клуба

вчера, 19:59

Новобранец «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с дортмундской ”Боруссией” и ее фанатами:

«Во-первых, прошу прощения за все, что случилось за последний месяц. Я хотел смены обстановки прошлым летом, но не срослось, но сейчас настало время.

Возможно, я выбрал не лучший путь, но все знают, что Оба сумасшедший - да, я чокнутый малый, хахахаха! Я совершал ошибки, но не со зла.

Я никогда не забуду эти четыре с половиной года в дортмундской „Боруссии“, потому что все вы давали мне силы, чтобы я смог выйти на свой нынешний уровень. Спасибо всей вашей семье, фанатам, работникам клуба и, конечно, моим одноклубникам! Ваш Оба17!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Цорк: «Миши - интересный нападающий»
Вчера, 23:04 0
Жиру: «Горжусь тем, что я стал игроком „Челси“»
Вчера, 20:05 4
Генеральный директор «Ромы»: «Мы рады, что Джеко остался»
Вчера, 18:22 0
Обамеянг: «Надеюсь, „Арсенал“ вернётся на вершину как можно скорее»
Вчера, 17:38 17
Кьеллини: «Лига чемпионов - сложный турнир, там играют сильнейшие»
Вчера, 17:36 1
Агент Караваева: «Переговоры между „Спартой“ и „Витессом“ были непростыми»
Вчера, 15:43 4
Обсудить
Все комментарии
старина
старина
вчера в 23:25
ты такой же чокнутый,как и мы,шмели.спасибо за все и ....бывай короче,пушкарь)
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 22:52
Один ройс остался...
Artuom
Artuom ответил Tott_Hot
вчера в 22:43
Tott_Hot:
В этом году - да. Но будет следующий сезон
Может быть... а пока 6 место, то есть та же самая ЛЕ.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил S.L.I.P.
вчера в 22:20
S.L.I.P.:
Дык Боруссия покинула лч
В этом году - да. Но будет следующий сезон
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Tott_Hot
вчера в 22:17
Дык Боруссия покинула лч
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 21:26
Променять Лигу Чемпионов на Лигу Европы - это точно не лучший путь)
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:05
"Возможно, я выбрал не лучший путь, но все знают, что Оба сумасшедший - да, я чокнутый малый..."

Вот уж точно, прям с иронией подметил.
Сами не понимаем, каким образом он оказался в Арсенале и как он будет играть за нас)) С нетерпением жду субботу, чтобы увидеть его против Эвертона!
Dominators
Dominators
вчера в 20:09
И что это за новый уровень , из Дортмунда к Арсену в клуб 20 лет без побед .Довыпендривался...
cannongun
cannongun
вчера в 20:07
ничё, летом попросит прощения у вулвичей и поедет наконец в Кетай штаны протирать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100