Обамеянг попросил прощения у «Боруссии» и болельщиков клуба

Новобранец «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с дортмундской ”Боруссией” и ее фанатами:

«Во-первых, прошу прощения за все, что случилось за последний месяц. Я хотел смены обстановки прошлым летом, но не срослось, но сейчас настало время.

Возможно, я выбрал не лучший путь, но все знают, что Оба сумасшедший - да, я чокнутый малый, хахахаха! Я совершал ошибки, но не со зла.

Я никогда не забуду эти четыре с половиной года в дортмундской „Боруссии“, потому что все вы давали мне силы, чтобы я смог выйти на свой нынешний уровень. Спасибо всей вашей семье, фанатам, работникам клуба и, конечно, моим одноклубникам! Ваш Оба17!»