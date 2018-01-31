Вандерсон может продолжить карьеру в Турции

Нападающий Вандерсон, с которым сегодня, 31 января, московское «Динамо» расторгло контракт, может продолжить карьеру в Турции. В услугах форварда заинтересован «Аланьяспор», который сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Нападающий Вандерсон, с которым сегодня, 31 января, московское «Динамо» расторгло контракт, может продолжить карьеру в Турции. В услугах форварда заинтересован «Аланьяспор», который сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Спасибо тебе, Ванди. Начал более-менее, но потом "синдром Ионова" подхватил
Спасибо тебе, Ванди. Начал более-менее, но потом "синдром Ионова" подхватил