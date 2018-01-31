«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:11
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы12
21:37
«Тоттенхэм» подписал Моуру24
21:33
«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА202
20:57
«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза13
20:37
Зарплата Ханни в «Спартаке» составит 2 млн евро в год34
23:56
«Аланьяспор» подписал Вандерсона0
23:42
«Рубин» отдал Рочину в аренду клубу Ла Лиги2
23:34
Халил Алтынтоп вернулся в «Кайзерслаутерн» спустя 11 лет0
23:32
Бериша: «Думаю, мне понадобится две недели, чтобы набрать необходимые кондиции»0
23:22
Муса: «7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем»2
23:12
Эриксен забил второй самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги6
23:04
Цорк: «Миши - интересный нападающий»0
23:04
Экс-нападающий МЮ продолжит карьеру в «Райо Вальекано»0
22:56
«РБ Лейпциг» арендовал нападающего «Эвертона»0
22:52
«Саутгемптон» вернется к кандидатуре Промеса летом3
22:49
«Наполи» отдал в аренду Джаккерини0
22:45
«Сельта» арендовала у «Торино» нападающего0
22:43
«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»7
22:34
Ванкер разорвал контракт с «Антальяспором»1
22:26
«Галатасарай» арендовал у «Интера» защитника0
22:15
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»: Ляпорт и Зинченко сыграют с первых минут2
22:09
«Милан» - «Лацио»: стартовые составы1
21:56
Вандерсон может продолжить карьеру в Турции2
21:48
Московское «Динамо» расторгло контракты с Тереховым и Вандерсоном6
21:32
«Эвертон» договорился с «Ман Сити» об аренде Мангала2

«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы

вчера, 22:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутИдет второй тайм

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Борнмута» на матч 25-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Бакайоко, Канте, Дзаппакоста, Баркли, Педро, Азар.

«Борнмут»: Бегович, Дэниелс, Аке, С. Кук, Фрэнсис, Л. Кук, Гослинг, Фрэйзер, Станислас, Айб, Уилсон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»: Ляпорт и Зинченко сыграют с первых минут
Вчера, 22:15 2
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Вчера, 22:11 12
«Милан» - «Лацио»: стартовые составы
Вчера, 22:09 1
«Спартак» назвал состав на игру с софийским ЦСКА
Вчера, 19:10 10
«Аталанта» - «Ювентус»: Буффон возвращается в основу
30 января 4
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»: стартовые составы
30 января 2
Обсудить
Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 22:02
• Предматчевое послание Романа Абрамовича:

«В начале 2018 года - я вспоминаю о важных вехах, которых мы достигли вместе как клуб с 2003 года ».

«Помимо титулов Премьер-лиги и других трофеев, которые мы выиграли вместе, эта особенная ночь в Мюнхене укрепила наше место в европейской истории и была великолепным достижением для нашего замечательного футбольного клуба».

«Я очень благодарен за вашу поддержку "Челси", которая продолжает вдохновлять нас на успех».

«Когда я впервые приехал в "Челси", у меня было две амбиции: создать команду мирового класса на поле и обеспечить, чтобы клуб играл позитивную роль во всех его сообществах, используя футбол как средство, чтобы вдохновлять и принимать участие».

«Мне всегда было важно создать клуб, который был бы открыт для всех. Мы активно отмечаем наше культурное и религиозное влияние, и благодаря работе Фонда« Челси», осуществляем программы по содействию равенству и борьбе с дискриминацией».

«Тем не менее, нам слишком часто напоминают, что еще многое предстоит сделать. Сегодняшний матч очень важен. 27 января мир наблюдал за Днем памяти жертв Холокоста. Холокост был преступлением без параллели в истории».

«Мы никогда не должны забывать о таких зверствах и должны делать все возможное, чтобы они никогда не повторялись. Для меня большая честь посвятить этот матч жертвам Холокоста и еврейской общине».

«Сегодня вечером я горжусь тем, что начинаю инициативу по повышению осведомленности и борьбе с антисемитизмом во всех его формах и надеюсь на вашу поддержку этой работы».

«Это начало важного путешествия, и все мы должны сыграть определенную роль. Мы все можем сделать что-то, чтобы оспаривать дискриминацию в нашем клубе, а также в окружающем нас мире».

«С вашей помощью "Челси" может сыграть ведущую роль в этой жизненно важной области работы и продемонстрировать всем, что мы являемся клубом, открытым для всех»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100