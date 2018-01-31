«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Борнмута» на матч 25-го тура чемпионата Англии.
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Бакайоко, Канте, Дзаппакоста, Баркли, Педро, Азар.
«Борнмут»: Бегович, Дэниелс, Аке, С. Кук, Фрэнсис, Л. Кук, Гослинг, Фрэйзер, Станислас, Айб, Уилсон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».
«В начале 2018 года - я вспоминаю о важных вехах, которых мы достигли вместе как клуб с 2003 года ».
«Помимо титулов Премьер-лиги и других трофеев, которые мы выиграли вместе, эта особенная ночь в Мюнхене укрепила наше место в европейской истории и была великолепным достижением для нашего замечательного футбольного клуба».
«Я очень благодарен за вашу поддержку "Челси", которая продолжает вдохновлять нас на успех».
«Когда я впервые приехал в "Челси", у меня было две амбиции: создать команду мирового класса на поле и обеспечить, чтобы клуб играл позитивную роль во всех его сообществах, используя футбол как средство, чтобы вдохновлять и принимать участие».
«Мне всегда было важно создать клуб, который был бы открыт для всех. Мы активно отмечаем наше культурное и религиозное влияние, и благодаря работе Фонда« Челси», осуществляем программы по содействию равенству и борьбе с дискриминацией».
«Тем не менее, нам слишком часто напоминают, что еще многое предстоит сделать. Сегодняшний матч очень важен. 27 января мир наблюдал за Днем памяти жертв Холокоста. Холокост был преступлением без параллели в истории».
«Мы никогда не должны забывать о таких зверствах и должны делать все возможное, чтобы они никогда не повторялись. Для меня большая честь посвятить этот матч жертвам Холокоста и еврейской общине».
«Сегодня вечером я горжусь тем, что начинаю инициативу по повышению осведомленности и борьбе с антисемитизмом во всех его формах и надеюсь на вашу поддержку этой работы».
«Это начало важного путешествия, и все мы должны сыграть определенную роль. Мы все можем сделать что-то, чтобы оспаривать дискриминацию в нашем клубе, а также в окружающем нас мире».
«С вашей помощью "Челси" может сыграть ведущую роль в этой жизненно важной области работы и продемонстрировать всем, что мы являемся клубом, открытым для всех»
«В начале 2018 года - я вспоминаю о важных вехах, которых мы достигли вместе как клуб с 2003 года ».
«Помимо титулов Премьер-лиги и других трофеев, которые мы выиграли вместе, эта особенная ночь в Мюнхене укрепила наше место в европейской истории и была великолепным достижением для нашего замечательного футбольного клуба».
«Я очень благодарен за вашу поддержку "Челси", которая продолжает вдохновлять нас на успех».
«Когда я впервые приехал в "Челси", у меня было две амбиции: создать команду мирового класса на поле и обеспечить, чтобы клуб играл позитивную роль во всех его сообществах, используя футбол как средство, чтобы вдохновлять и принимать участие».
«Мне всегда было важно создать клуб, который был бы открыт для всех. Мы активно отмечаем наше культурное и религиозное влияние, и благодаря работе Фонда« Челси», осуществляем программы по содействию равенству и борьбе с дискриминацией».
«Тем не менее, нам слишком часто напоминают, что еще многое предстоит сделать. Сегодняшний матч очень важен. 27 января мир наблюдал за Днем памяти жертв Холокоста. Холокост был преступлением без параллели в истории».
«Мы никогда не должны забывать о таких зверствах и должны делать все возможное, чтобы они никогда не повторялись. Для меня большая честь посвятить этот матч жертвам Холокоста и еврейской общине».
«Сегодня вечером я горжусь тем, что начинаю инициативу по повышению осведомленности и борьбе с антисемитизмом во всех его формах и надеюсь на вашу поддержку этой работы».
«Это начало важного путешествия, и все мы должны сыграть определенную роль. Мы все можем сделать что-то, чтобы оспаривать дискриминацию в нашем клубе, а также в окружающем нас мире».
«С вашей помощью "Челси" может сыграть ведущую роль в этой жизненно важной области работы и продемонстрировать всем, что мы являемся клубом, открытым для всех»