Бериша: «Думаю, мне понадобится две недели, чтобы набрать необходимые кондиции»

Полузащитик «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, как проходила его реабилитация после операции.



«Два месяца назад я ездил в Швейцарию на операцию. Был непростой период, я не мог тренироваться в клубе. Сейчас все позади, меня ничего не тревожит и все хорошо. После операции я ездил с семьей в Дубай. Приехав оттуда, встретился с лечащим врачом. Он сказал, что могу тренироваться, проблем не будет.



После операции я не сидел сложа руки, тренировался, посещал тренажерный зал, восстанавливался. Горю желанием тренироваться наравне со всеми и быть полезным своему клубу. Счастлив, что я снова в коллективе, могу тренироваться и общаться со всеми партнерами, по которым соскучился.



Думаю, мне понадобится недели две, чтобы набрать необходимые кондиции. Я настроен хорошо тренироваться и играть. Надеюсь, когда наберу сто процентов формы, тренер будет давать мне много игрового времени», - сказал Бериша.



Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года.