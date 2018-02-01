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Конте: «Не стоит искать оправдания. „Борнмут“ заслужил эту победу»

сегодня, 02:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал крупное домашнее поражение от «Борнмута» в матче 25-го тура АПЛ (0:3):

«Я считаю, что соперник победил заслуженно. Мы пытались что-то показать, но даже в первом тайме при счёте 0:0 нам было очень сложно. Но мы бились на поле.

Мы испытывали трудности по многим причинам, но не стоит искать оправдания, „Борнмут“ победил заслуженно. Нам нужно вернуться к работе, принять этот плохой результат и понять, что нам необходимо биться за результат в текущем сезоне. Если кто-то не понимает этого, то он не понимает футбол, а футбол – сложная штука.

Не думаю, что потеря Кристенсена повлияла на игру в обороне. Ранее мы играли подобным образом и побеждали. Повторюсь, сегодня плохой день, соперник заслужил победу, нам надо принять это поражение и сделать работу над ошибками.

Жиру? Думаю, сейчас не самый подходящий момент, чтобы обсуждать трансферы. Сейчас это не важно, важно продолжать работать и стараться показывать лучшее, на что мы способны».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 03:57
Да ну тебя...
Kerri
Kerri
сегодня в 03:07
Да уж, Челси сегодня не айс!
311
311
сегодня в 02:46
Как говорится "Грацио, бл***!")
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