Конте: «Не стоит искать оправдания. „Борнмут“ заслужил эту победу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал крупное домашнее поражение от «Борнмута» в матче 25-го тура АПЛ (0:3):

«Я считаю, что соперник победил заслуженно. Мы пытались что-то показать, но даже в первом тайме при счёте 0:0 нам было очень сложно. Но мы бились на поле.

Мы испытывали трудности по многим причинам, но не стоит искать оправдания, „Борнмут“ победил заслуженно. Нам нужно вернуться к работе, принять этот плохой результат и понять, что нам необходимо биться за результат в текущем сезоне. Если кто-то не понимает этого, то он не понимает футбол, а футбол – сложная штука.

Не думаю, что потеря Кристенсена повлияла на игру в обороне. Ранее мы играли подобным образом и побеждали. Повторюсь, сегодня плохой день, соперник заслужил победу, нам надо принять это поражение и сделать работу над ошибками.

Жиру? Думаю, сейчас не самый подходящий момент, чтобы обсуждать трансферы. Сейчас это не важно, важно продолжать работать и стараться показывать лучшее, на что мы способны».