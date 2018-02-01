Моуриньо: «Оба гола „Тоттенхэма“ были нелепыми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в матче 25-го тура АПЛ (0:2). Напомним, первый гол в ворота МЮ случился на 11-й секунде матча, а второй был забит защитником «манкунианцев» Филом Джонсом.

«Матч начался с нелепого гола в наши ворота. Этот гол имел огромное влияние на дальнейшее развитие событий, потому что у „Тоттенхэма“ появилась возможность играть в их любимый футбол.

Сегодня нам противостоял очень сильный соперник, но оба гола были нелепыми. К первому пропущенному мячу привела череда ошибок, хоть это и произошло так быстро. Мои игроки много раз видели, как „Тоттенхэм“ разыгрывает мяч в центре поля. Это был и правда очень плохой гол. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, атаковали и пытались создавать моменты. Но второй гол убил команду психологически.

Чтобы одерживать победы, команда должна забивать голы и надёжно играть в обороне. В этом плане мы сегодня были совсем плохи».