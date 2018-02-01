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Моуриньо: «Оба гола „Тоттенхэма“ были нелепыми»

сегодня, 03:11
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в матче 25-го тура АПЛ (0:2). Напомним, первый гол в ворота МЮ случился на 11-й секунде матча, а второй был забит защитником «манкунианцев» Филом Джонсом.

«Матч начался с нелепого гола в наши ворота. Этот гол имел огромное влияние на дальнейшее развитие событий, потому что у „Тоттенхэма“ появилась возможность играть в их любимый футбол.

Сегодня нам противостоял очень сильный соперник, но оба гола были нелепыми. К первому пропущенному мячу привела череда ошибок, хоть это и произошло так быстро. Мои игроки много раз видели, как „Тоттенхэм“ разыгрывает мяч в центре поля. Это был и правда очень плохой гол. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, атаковали и пытались создавать моменты. Но второй гол убил команду психологически.

Чтобы одерживать победы, команда должна забивать голы и надёжно играть в обороне. В этом плане мы сегодня были совсем плохи».

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Все комментарии
orbit22rus
orbit22rus
сегодня в 11:35
    Антибиотик111
    Антибиотик111 ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 11:06
    Судья мог ещё в первом тайме убить нас и сделать счёт 3-0,когда принял решение не ставить пеналь.Так что будь объективным.Судья виноват в этом поражении в той же степени,что и мы-т.е не виноват вовсе.Убогая игра,полное отсутствие центра в этом матче(разве что Матич грызся) и конечно же неповоротливое бревно в атаке-вот одни из главных героев этого поражения.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 10:47
    Первый был что- надо.А второй..Защитник просто дубель, не понимает траекторий при ударе.
    benderivan
    benderivan ответил cevin cigan
    сегодня в 10:23
    cevin cigan:
    А ты всё заголовки читаешь?Прочти последний абзац....лентяй.
    Да им все равно, заголовок увидели и пошли строчить комменты.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 10:11
    Матч не смотрел, но судя по комментариям на ветке, где Тоттенхэм обыграл МЮ болельщики смотрели другой матч, а Моуриньо у кромки поля смотрел другой матч...
    Foxes
    Foxes ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 10:08
    Владимир Ушаков:
    Согласен с боссом,быстрый нелепый гол повлиял на результат, но и судья прилично начудил
    Скорее не нелепый, а неожиданный.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 10:02
    А где супермэн Санчес?
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 09:54
    Согласен с боссом,быстрый нелепый гол повлиял на результат, но и судья прилично начудил
    Red_team
    Red_team
    сегодня в 08:59
    Голы может и нелепые, но игра МЮ при этом еще более нелепая
    starche
    starche
    сегодня в 08:54
    Жожа, Сам-то ты нелепый.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Майкл59ru
    сегодня в 08:35
    Майкл59ru:
    Оправдания в пользу бедных. Но в этом весь Моуриньо,стоило ли удивляться )
    А ты всё заголовки читаешь?Прочти последний абзац....лентяй.
    Gorbuncov
    Gorbuncov
    сегодня в 07:35
    Жаль его МЮ не сподобился даже на "нелепые" голы))
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:10
    Маур нелеп в роли ГТ МЮ.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:09
    Оправдания в пользу бедных. Но в этом весь Моуриньо,стоило ли удивляться )
    Субъективное мнение
    Субъективное мнение
    сегодня в 06:15
    Нелепым был второй тайм в исполнении МЮ...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 06:01
    Тоттен мог ещё в первом тайме легко 2-3 отгружать.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:26
    повезло
    ещё пара-тройка нелепых могла залететь
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 04:07
    Какая разница, главное результат!
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 03:59
    Посмотри Жозик матч Ливерпуль-МС )))Второй гол его убил)))
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 03:41
    манки разве клуб их даже курятник в газон втоптал.жозик физручела вечно ноет даже покупка не помогла.ни одного глора красных не видать спят от горя)
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 03:27
    Хватит ныть - проиграли, так проиграли.
    Crystal Palace
    Crystal Palace
    сегодня в 03:21
    Счет на табло, очки в турнирной таблице.
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