Почеттино: «„Тоттенхэм“ показал фантастическую игру в матче с МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ:

«Я очень счастлив. Поздравляю своих футболистов. Это была потрясающая игра.

Гол на 11-й секунде? Мы с самого стартового свистка стараемся играть агрессивно. Наша цель – быть сосредоточенными с первых минут. Если ты готов сражаться, то можешь победить. Было очень здорово выйти вперёд так рано. Эти три очка увеличивают наши шанс в борьбе за первую четвёрку. Уверен, что новичку Лукасу Моуре понравился этот матч.

Деле Алли провёл очень хорошую встречу, но вся команда сыграла замечательно. Качество нашей игры было на фантастическом уровне.

В матче с „Ливерпулем“ нам придётся непросто, потому что это одна из лучших команд, но мы идём от игры к игре».