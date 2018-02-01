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Гаттузо: «Чалханоглу в раздевалке выглядел просто обезумевшим после своего промаха»

сегодня, 07:12
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого домашнего матча с «Лацио» (0:0) в полуфинале Кубка Италии, отметив, что полузащитник «россонери» Хакан Чалханоглу после игры был крайне разочарован в связи со своим промахом из убойной позиции.

«Нам нужно улучшить свою игру в завершающей стадии, хотя следует признать, что сегодня мы создали не так много опасных моментов. После своего промаха Чалханоглу выглядел просто обезумевшим в раздевалке, так как хотел забить любой ценой.

Первая половина встречи прошла в очень низком темпе, но мы изо всех сил пытались добиться успеха. После перерыва мы сыграли намного лучше. Мы рады, так как „Лацио“ сильный соперник, против которого очень трудно играть. Было важно сыграть на ноль, поскольку гол в ответной встрече будет иметь для нас двойную ценность. Джанлуиджи Доннарумма совершил невероятный сэйв и спас нас от пропущенного гола».

Опасный момент с участием Хакана Чалханоглу можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:57
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 09:11
    Да промах в стиле Погребняка
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 08:02
    Так ему и надо. Не видать узкоглазым финала.
    Удачи Лацио в ответке.
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