Конте: «Считаю, что использую потенциал этого состава „Челси“ по максимуму»

Наставник «Челси» Антонио Конте после крупного поражения от «Борнмута» на «Стэмфорд Бридж» (0:3) отметил, что его не волнует давление извне:

«Работа тренера, особенно в таком клубе, как „Челси“, подразумевает постоянное давление, и это нормально. После первой игры сезона на меня обрушилось давление со стороны прессы. Я делаю всё, что в моих силах. Мы выкладываемся на 120%, и я считаю, что использую потенциал этого состава по максимуму.

Если кто-то считает, что я нахожусь не на своём месте, я приму это мнение. Я не испытываю проблем в связи с этим, поскольку все в клубе делают свою работу».