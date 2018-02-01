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Открыт набор стюардов для работы на стадионе «Спартака» на матчах чемпионата мира

сегодня, 08:32

Учебно-рекрутинговый центр стадиона «Открытие Арена» открыл набор стюардов для работы на матчах грядущего чемпионата мира.

Кандидаты, успешно прошедшие бесплатное обучение, получат возможность пройти стажировку на матчах Лиги Европы и чемпионата России, а после им будет выдано удостоверение контролера-распорядителя, что позволит официально трудоустроиться на время мундиаля.

Стадион, который на время международных матчей получает название «Спартак», примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Аргентина - Исландия (16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня), а также встречу 1/8 финала (3 июля).

Ранее о наборе стюардов для работы на стадионе клуба во время чемпионата мира объявил «Зенит».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:01
    antant1
    antant1
    сегодня в 10:23
    Стадион, который на время международных матчей получает название «Спартак»
    Что значит получает название "Спартак? Это и есть его название, а "Открытие" это всего лишь коммерческое название стадиона используемое во внутренних турнирах
    kastites
    kastites
    сегодня в 09:49
    Напрасно
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 09:37
    Сейчас кони и бакланы понесут чушь.
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool ответил Egorium
    сегодня в 08:55
    Egorium:
    А на мачах Лиги Чемпионов их почему не пригласили?
    Наших клубов нет в ЛЧ.
    Egorium
    Egorium
    сегодня в 08:52
    А на мачах Лиги Чемпионов их почему не пригласили?
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 08:48
    Надо забронировать эти места стюардов за игроками нашей сборной.Будет хоть чем заняться на чм после вылета,после первых же игр )
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