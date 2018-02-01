Открыт набор стюардов для работы на стадионе «Спартака» на матчах чемпионата мира

Учебно-рекрутинговый центр стадиона «Открытие Арена» открыл набор стюардов для работы на матчах грядущего чемпионата мира.

Кандидаты, успешно прошедшие бесплатное обучение, получат возможность пройти стажировку на матчах Лиги Европы и чемпионата России, а после им будет выдано удостоверение контролера-распорядителя, что позволит официально трудоустроиться на время мундиаля.

Стадион, который на время международных матчей получает название «Спартак», примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Аргентина - Исландия (16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня), а также встречу 1/8 финала (3 июля).

Ранее о наборе стюардов для работы на стадионе клуба во время чемпионата мира объявил «Зенит».