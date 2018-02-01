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Орлов: «Успехи „Зенита“ в контрольных матчах? Повременим бить в литавры»

сегодня, 08:42

Спортивный комментатор, известный болельщик «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал игру команды в контрольных матчах на зимних сборах - «сине-бело-голубые» разгромили чемпионов Дании, Чехии и Китая с общим счетом 14:2:

«Сергей Фурсенко, президент „Зенита“, несколько дней в конце месяца провел в Дубае в расположении своей команды, послушал всех заинтересованных, посмотрел несколько тренировок, побывал на контрольном матче и с облегчением сказал: „В коман­де шикарная атмосфера“. То есть руководитель прежде всего сделал акцент на отношениях внутри команды. Но и результаты матчей должны были внушить президенту клуба оптимизм. Три крупные победы в играх с нерядовыми соперниками - над „Копенгагеном“ - 5:0, „Славией“ - 5:1, „Гуанчжоу Эвенгард“ - 4:1, говорят сами за себя. 

Понятно, что спортивные результаты в разгар зимнего сбора не так важны, как в ходе официальных турниров. Поэтому повременим бить в литавры. Ведь главное сейчас - подготовить игроков к продолжению официальных игр, заложить фундамент физической готовности до конца сезона. Такие же задачи и у команд-соперниц». 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:12
Конечно, повременим!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:25
Опытней стал граф, чует, что может выглядеть смешным, после шапкозакидательских интервью.
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 10:21
В официальных матчах придет горькое прозрение и выяснится, что зенит ни на что больше кроме третьего места не способен.
Казанский
Казанский
сегодня в 10:15
Пока у Фурсенки большая любовь,но с возобновлением оф.матчей придет горькое похмелье
Nikola45
Nikola45
сегодня в 09:40
Вчера посмотрел игру Спартака с ЦСКА! Ну вам доложу!!!! Промес стал солидным мужиком )) Животик как у женщины на 3 месяце беременности! Бегает словно на нем Глушаков сидит ))
AmG1991
AmG1991 ответил starche
сегодня в 09:37
starche:
В любом случае, победы даже в товарняках лучше чем поражения.
Будешь вспоминать победные товарняки,когда осядете на 4-5 месте)
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:34
На сборах крутые,а в чемпионате опять посыпятся)Грозный Амкар спустит с небес бакланов)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:26
"Зенит" первую половину сезона тоже хорошо начинал, подождем официальных игр.
korn3512
korn3512
сегодня в 09:24
Официалные матчи уже не за горами. Скоро суровые шотландские парни из Селтика укажут питерскому Бобику где его место!))
korn3512
korn3512
сегодня в 09:17
Скоро возобновятся матчи еще и за Кубок страны, Спартак до сих пор продолжает борьбу за этот трофей,, и пока питерские облизывают свое товарняк-чемпионство, у КБ есть все шансы на то чтобы выиграть третий титул за год!))
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:14
Сейчас Миллер подлючит весь свой админресурс и Зенитушка завоюет чемпионство рфпл. )
spartach n1
spartach n1
сегодня в 09:07
Очередная Бейн Иегуда с лёгкостью вернёт глора коментера с небес на грешную землю ))
FILL3286
FILL3286 ответил КЭТиК
сегодня в 09:02
КЭТиК:
Выиграли товарищескую Лигу Чемпионов.
Короли вардера,гента,копенгагена,русенборга,АНДЕРЛЕХТА,БЕНФИКИ!!!
starche
starche
сегодня в 09:02
В любом случае, победы даже в товарняках лучше чем поражения.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:01
Выиграли товарищескую Лигу Чемпионов.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:57
И снова после тренировок получат привет от селтика
azures
azures
сегодня в 08:53
Зенит, с его потенциалом, должен спартак в каждом матче обыгрывать 7-0.
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