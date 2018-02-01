Орлов: «Успехи „Зенита“ в контрольных матчах? Повременим бить в литавры»

Спортивный комментатор, известный болельщик «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал игру команды в контрольных матчах на зимних сборах - «сине-бело-голубые» разгромили чемпионов Дании, Чехии и Китая с общим счетом 14:2:

«Сергей Фурсенко, президент „Зенита“, несколько дней в конце месяца провел в Дубае в расположении своей команды, послушал всех заинтересованных, посмотрел несколько тренировок, побывал на контрольном матче и с облегчением сказал: „В коман­де шикарная атмосфера“. То есть руководитель прежде всего сделал акцент на отношениях внутри команды. Но и результаты матчей должны были внушить президенту клуба оптимизм. Три крупные победы в играх с нерядовыми соперниками - над „Копенгагеном“ - 5:0, „Славией“ - 5:1, „Гуанчжоу Эвенгард“ - 4:1, говорят сами за себя.

Понятно, что спортивные результаты в разгар зимнего сбора не так важны, как в ходе официальных турниров. Поэтому повременим бить в литавры. Ведь главное сейчас - подготовить игроков к продолжению официальных игр, заложить фундамент физической готовности до конца сезона. Такие же задачи и у команд-соперниц».