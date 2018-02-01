Бышовец: «Паредеса уже сейчас можно называть лидером полузащиты „Зенита“»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал перспективы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Напомним, вчера в СМИ появилась слухи о том, что игрок заинтересовал «Реал», однако позже эта информация была опровергнута.

«Я считаю, что Паредес проявил себя достаточно хорошо в „Зените“, особенно на первом этапе чемпионата России. И в Лиге Европы тоже. У Паредеса есть контракт. Я слабо верю в ту информацию, которую порой вбрасывает пресса. Аргентинец, выступая за „Зенит“, имеет очень хорошие возможности для роста, повышения своего уровня. Сама атмосфера в команде „Зенит“, отношения с другими футболистами помогут Паредесу раскрыться.

Именно этого игрока можно выделить в средней линии „Зенита“, мы можем уже сейчас называть его лидером полузащиты. Это универсальный игрок, который умеет не только разрушать, но и созидать. Кроме того, Паредес - футболист с прицельным ударом».