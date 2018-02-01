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Бышовец: «Паредеса уже сейчас можно называть лидером полузащиты „Зенита“»

сегодня, 08:52

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал перспективы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Напомним, вчера в СМИ появилась слухи о том, что игрок заинтересовал «Реал», однако позже эта информация была опровергнута.

«Я считаю, что Паредес проявил себя достаточно хорошо в „Зените“, особенно на первом этапе чемпионата России. И в Лиге Европы тоже. У Паредеса есть контракт. Я слабо верю в ту информацию, которую порой вбрасывает пресса. Аргентинец, выступая за „Зенит“, имеет очень хорошие возможности для роста, повышения своего уровня. Сама атмосфера в команде „Зенит“, отношения с другими футболистами помогут Паредесу раскрыться.

Именно этого игрока можно выделить в средней линии „Зенита“, мы можем уже сейчас называть его лидером полузащиты. Это универсальный игрок, который умеет не только разрушать, но и созидать. Кроме того, Паредес - футболист с прицельным ударом».

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Все комментарии
vistory
vistory
сегодня в 11:10
Это Бышовец сказал для поддержания разговора?
starche
starche ответил FILL3286
сегодня в 10:49
FILL3286:
За ваш каждый день стыдно! Даже на рыбалке сидишь и то людям стыдно за проект))
Убогая глупость.
AmG1991
AmG1991 ответил Zenfan
сегодня в 10:33
Zenfan:
Люди не интересующиеся футболом знают вашего полузащитника как жирного туземца из Украины,даже фамилии не знают))А уж после фееричной игры в Ливере вас просто зауважала вся страна))Севенапы плин)))
Уверен что,того о ком ты тут поешь,из людей не интересующихся футболом, никто не знает) Зато все знают зенит,и в народе он известен как транжира государственных денег в никуда)
Zenfan
Zenfan ответил AmG1991
сегодня в 10:22
AmG1991:
Даже людям,которые не интересуются футболом,почему то стыдно за зенит)Факт
Люди не интересующиеся футболом знают вашего полузащитника как жирного туземца из Украины,даже фамилии не знают))А уж после фееричной игры в Ливере вас просто зауважала вся страна))Севенапы плин)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:04
Я согласен с комментарием Бышовеца
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:55
Но если лучше него никого в Зените нет, то тогда он лучший в полузащите
kastites
kastites
сегодня в 09:47
Не тянет пока на лидера
AmG1991
AmG1991 ответил FILL3286
сегодня в 09:41
FILL3286:
За ваш каждый день стыдно! Даже на рыбалке сидишь и то людям стыдно за проект))
Даже людям,которые не интересуются футболом,почему то стыдно за зенит)Факт
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:28
В матче со Спартаком как истинный "лидер" схватился за свое лицо и упал)Наверное Самедов в лицо так сильно плюнул,что истинный "лидер" поплыл)
FILL3286
FILL3286 ответил starche
сегодня в 09:16
starche:
А за вчерашнее г.... в исполнении Спартака не стыдно!?
За ваш каждый день стыдно!
Даже на рыбалке сидишь и то людям стыдно за проект))
andre_can
andre_can
сегодня в 09:09
все, типо, правильно....
starche
starche ответил FILL3286
сегодня в 09:06
FILL3286:
Бревно второсортное с Аргентины 40 миллионное)!! Стыдно как всегда)
А за вчерашнее г.... в исполнении Спартака не стыдно!?
starche
starche
сегодня в 09:04
Всё так и есть.
Kerri
Kerri
сегодня в 09:02
Слишком много комплиментов!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:54
Бревно второсортное с Аргентины 40 миллионное)!!
Стыдно как всегда)
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