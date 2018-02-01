Фердинанд: «Кейн - лучший форвард АПЛ. Контраст между ним и Лукаку был разящим»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд был в восторге от игры нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в матче 25-го тура АПЛ против «красных дьяволов»:

«Думаю, Кейн в матче с МЮ продемонстрировал, почему он является лучшим нападающим Премьер-Лиги и одним из самых сильных в Европе. Он просто растерзал центральных защитников „Юнайтед“.

Он доминировал, задавил их физически и подключал к атакам одноклубников. Контраст между ним и Лукаку сегодня был столько разящим, просто невероятно.

Получал мяч, удерживал, задействовал в атаках одноклубников. Настоящая „девятка“. Это вы и ждете от игрока данной позиции».