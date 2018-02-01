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Фердинанд: «Кейн - лучший форвард АПЛ. Контраст между ним и Лукаку был разящим»

сегодня, 09:10
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд был в восторге от игры нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в матче 25-го тура АПЛ против «красных дьяволов»:

«Думаю, Кейн в матче с МЮ продемонстрировал, почему он является лучшим нападающим Премьер-Лиги и одним из самых сильных в Европе. Он просто растерзал центральных защитников „Юнайтед“.

Он доминировал, задавил их физически и подключал к атакам одноклубников. Контраст между ним и Лукаку сегодня был столько разящим, просто невероятно.

Получал мяч, удерживал, задействовал в атаках одноклубников. Настоящая „девятка“. Это вы и ждете от игрока данной позиции».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 12:23
В этом сезоне Кейн лучший ЦН мира! В случае чего Леви на нём заработает на много больше чем на валлийце.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 12:15
Кейн давно перерос уровень Тоттенхэма. Скорее всего, это его последний сезон с ними. Уйдёт миллионов за 200.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 11:39
ну у лукаку шансов особо не было чтобы что-то показать...
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:13
Лукаку-это дерево,дорогой маренный дуб.Его место-это Эвертон и более слабые клубы,но тк у него агент Мино-то естественно втридорога он оказался у нас.А Кейн наподающий от бога.Вот и вся разница..100 миллионное полено бегает еле-еле и ничего не может сделать,а Кейн потихоньку моменты создаёт,голы колотит и уедет за те же миллионы в Реал.Только один по делу поедет,а второй приехал из-за агента...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:10
Скоро он будет лучшим форвардом ла Лиги.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:53
Это как сравнить Божий дар с яичницей!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:29
Лукаку слаб душком.
Artuom
Artuom
сегодня в 10:00
Кейн конечно лучший, бесспорно.
С другой стороны защи МЮ неповоротливые клоуны, поэтому естественно Кейну было значительно проще против них играть, чем Лукаку против защей ТТХ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:56
Да это костолома удалять надо было,сколько раз Алексиса сбивал и других игроков
sparxx2
sparxx2
сегодня в 09:49
Харри 10-ка, но ничО - этим комплимант хуже не становится.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 09:17
Пока Лукаку не оправдывает вложенные в него средства красными дьяволами.
А Кейн да, Кейн великолепен!
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