Стрепетов: «Видна нацеленность игроков „Зенита“ на борьбу за чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов остался доволен игрой и отдачей футболистов «сине-бело-голубых» во время контрольных матчей на первом сборе в ОАЭ:

«После первого сбора команды напрашивается следующий вывод: видна нацеленность ребят на борьбу за чемпионство. Несмотря на восьмиочковое отставание. Появилась какая-то уверенность в своих силах. Это видно по работе с мячом, по борьбе в завершающей стадии. В каждом матче команда была нацелена на победу, стремилась забить как можно больше, несмотря на замены и ротацию состава. Видно, что работа тренерского штаба идет правильная и целенаправленная. Но все точки над „і“ поставит только матч с „Селтиком“. Игра в Глазго покажет, как команда подготовилась не только к еврокубкам, но и к чемпионату России, где у нас нет права на ошибку. Чем больше наберет очков „Зенит“, тем лучше для него».