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Стрепетов: «Видна нацеленность игроков „Зенита“ на борьбу за чемпионство»

сегодня, 09:25

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов остался доволен игрой и отдачей футболистов «сине-бело-голубых» во время контрольных матчей на первом сборе в ОАЭ: 

«После первого сбора команды напрашивается следующий вывод: видна нацеленность ребят на борьбу за чемпионство. Несмотря на восьмиочковое отставание. Появилась какая-то уверенность в своих силах. Это видно по работе с мячом, по борьбе в завершающей стадии. В каждом матче команда была нацелена на победу, стремилась забить как можно больше, несмотря на замены и ротацию состава. Видно, что работа тренерского штаба идет правильная и целенаправленная. Но все точки над „і“ поставит только матч с „Селтиком“. Игра в Глазго покажет, как команда подготовилась не только к еврокубкам, но и к чемпионату России, где у нас нет права на ошибку. Чем больше наберет очков „Зенит“, тем лучше для него».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:53
Этот товарищ говорил в сентябре что у зенита нет конкурентов в чемпионате...
starche
starche
сегодня в 10:35
На сегодняшний день Зенит смотрится значительно сильнее своих конкурентов, но уж больно много очков потеряно..................
ДСА
ДСА
сегодня в 10:08
То же самое говорили и в том году и отрыв от первого места примерно такой же был.
AmG1991
AmG1991
сегодня в 09:54
Глупо верить в ценность товарняков.Офф матчи покажут вашу нацеленность.
MALOVAR
MALOVAR ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 09:53
или с Ахматом)) когда ничья=победе))
kastites
kastites
сегодня в 09:46
В конце лета тоже такие песни пели
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:32
Может случиться и так, что свои лучшие матчи "Зенит" сыграет на сборах.
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