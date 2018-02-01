Количество фолов на Неймаре увеличилось почти на 50% после перехода бразильца в ПСЖ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
12:00
Клубы Серии А потратили лишь 50 млн евро на январские трансферы4
10:17
Тошич: «Если бы не Акинфеев, поражений и пропущенных мячей у ЦСКА было бы намного больше»39
09:37
Рейнгольд: «Легионеров в „Спартаке“ хватит на полторы команды, перебор»90
00:53
«Манчестер Сити» взял верх над «Вест Бромвичем»27
00:51
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу, забитому на 11-й секунде матча93
12:44
Украинские журналисты смогут получить аккредитацию на ЧМ, обратившись в ФИФА0
12:34
Аузилио: «Не стану комментировать сообщения Икарди в социальных сетях»0
12:29
ЦСКА заявил Мусу и Бистровича на матчи Лиги Европы3
12:20
Сорокин: «В задачи оргкомитета не входит борьба с каким-либо негативным освещением ЧМ-18»1
12:18
«Вест Хэм» обвинили в расизме после слов главы рекрутской службы клуба6
12:01
Мертенс: «Я будто ребенок в детском магазине, „Наполи“ исполняет все мои желания»1
11:48
Эриксен о голе на 11-й секунде: «Вероятно, это больше никогда не случится вновь»5
11:44
Эллардайс про Лукмана: «Это была одна из самых необычных ситуаций в моей карьере»2
11:36
«Ювентус» намерен продолжить сотрудничество с двумя защитниками команды2
11:31
Реднапп: «Хьюджилл - сильный и агрессивный игрок, он может быть полезен „Вест Хэму“»0
11:26
Сорокин: «Саранча не представляет угрозы футбольным полям»2
11:21
Икарди пропустит матч с «Кротоне»3
11:19
Моуриньо: «К 2020 году МЮ будет претендовать на победы во всех турнирах»21
11:10
Сорокин: «Москва готова к приёму гостей чемпионата мира, у ФИФА тут нет вопросов»4
11:09
Тошич: «Уверен, что Слуцкий ещё получит свой шанс»8
11:01
Лэмпард и Фердинанд не видят «Ливерпуль» в топ-4 Премьер-Лиги10
10:57
Мангала: «Надеюсь, что смогу хорошо проявить себя в „Эвертоне“»0
10:44
Тошич: «Люблю Москву, вопреки всем её минусам»5
10:35
Анчелотти: «Если „Реал“ пройдёт ПСЖ, то остановить его будет сложно»22
10:25
ЦСКА подготовил сюжет о первом дне Мусы в рядах «армейцев» после возвращения21

Количество фолов на Неймаре увеличилось почти на 50% после перехода бразильца в ПСЖ

сегодня, 10:03

Нападающий ПСЖ Неймар неспроста порой жалуется на то, что  во Франции против него играют грубо.

Бразилец оказался вторым в списке игроков, на которых чаще всего фолят в этом розыгрыше Лиги 1. Нападающий 81 раз становился жертвой грубой игры соперников, чаще в чемпионате Франции фолят только на полузащитнике «Лиона» Набиле Фекире (84 раза).

Стоит отметить, что во время выступлений игрока за «Барселону» на Неймаре в среднем нарушали правила 3.4 раза за игру, в ПСЖ этот показатель увеличился до 5 раз за встречу.

Напомним, не утихают слухи о том, что летом бразилец может перебраться в «Реал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Канадский клуб просмотрит Йоана Молло
Сегодня, 01:50 8
Крутой Фабио. Когда возраст – не помеха
Вчера, 16:40Duran Duran в блоге "Соккер" Хронограф3
Топ-10 крупнейших зимних трансферов
Вчера, 14:10Александр Чистяков в блоге "Соккер" Топ10
Обамеянг прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»
30 января 26
Зидан увеличивает нагрузки, готовя команду к матчу с ПСЖ
30 января 13
Модели и футболисты. Горячие спутницы игроков
29 января21pilots в блоге Красота футбола32
Обсудить
Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:09
ЖДУ СТАТИСТИКУ ПО ТТД НЕЙМАРА ОТ САНИ БУБНОВА
NGY
NGY
сегодня в 11:48
На нарушениях на Неймаре, барса в прошлом сезоне половина своих матчей выиграла.

Здоровья Неймару, а костоломов надо удалять нещадно!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:16
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:27
    Это статистика, она не врет.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:07
    А в нашем чемпионате вообще бы ноги оторвали.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100