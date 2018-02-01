Количество фолов на Неймаре увеличилось почти на 50% после перехода бразильца в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар неспроста порой жалуется на то, что во Франции против него играют грубо.

Бразилец оказался вторым в списке игроков, на которых чаще всего фолят в этом розыгрыше Лиги 1. Нападающий 81 раз становился жертвой грубой игры соперников, чаще в чемпионате Франции фолят только на полузащитнике «Лиона» Набиле Фекире (84 раза).

Стоит отметить, что во время выступлений игрока за «Барселону» на Неймаре в среднем нарушали правила 3.4 раза за игру, в ПСЖ этот показатель увеличился до 5 раз за встречу.

Напомним, не утихают слухи о том, что летом бразилец может перебраться в «Реал».