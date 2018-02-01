Анчелотти: «Если „Реал“ пройдёт ПСЖ, то остановить его будет сложно»

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти считает, что мадридскому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, несмотря на неудачи «сливочных» в чемпионате и Кубке Испании:

«Лига чемпионов - это единственный турнир, который „Реал“ может выиграть в нынешнем сезоне, поэтому именно на нем клуб и сосредоточится.

А мы ведь знаем, на что способна команда Зидана в Лиге чемпионов. Если „Реал“ пройдет ПСЖ, то остановить его будет сложно, ведь в составе мадридцев есть игрок, который никогда не хочет проигрывать: Криштиану Роналду».