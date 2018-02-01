Анчелотти: «Если „Реал“ пройдёт ПСЖ, то остановить его будет сложно»

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти считает, что мадридскому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, несмотря на неудачи «сливочных» в чемпионате и Кубке Испании:
«Лига чемпионов - это единственный турнир, который „Реал“ может выиграть в нынешнем сезоне, поэтому именно на нем клуб и сосредоточится.
А мы ведь знаем, на что способна команда Зидана в Лиге чемпионов. Если „Реал“ пройдет ПСЖ, то остановить его будет сложно, ведь в составе мадридцев есть игрок, который никогда не хочет проигрывать: Криштиану Роналду».
Вазелин хлам вдребезги не лечит).
Вазелин хлам вдребезги не лечит).
Для четвертьфинала это слишком жирная афиша.
Для четвертьфинала это слишком жирная афиша.
Наверное в школе ещё)
Наверное в школе ещё)
Так что болей за Ювентус.
Так что болей за Ювентус.
После погрома Севильи все так же ожидали, что Реал оклемался, однако это было ошибкой.
Вспомните прошлый сезон, когда Барса+Айтекин прошли ПСЖ и казалось, что после казалось, что их ничто не остановит. Но потом они попали на Ювендус и вновь было разгромлены!
После погрома Севильи все так же ожидали, что Реал оклемался, однако это было ошибкой.
Вспомните прошлый сезон, когда Барса+Айтекин прошли ПСЖ и казалось, что после казалось, что их ничто не остановит. Но потом они попали на Ювендус и вновь было разгромлены!
Но у ПСЖ есть Неймар и Кавани, которые могут уничтожить любого соперника.
Но у ПСЖ есть Неймар и Кавани, которые могут уничтожить любого соперника.