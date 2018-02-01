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Анчелотти: «Если „Реал“ пройдёт ПСЖ, то остановить его будет сложно»

сегодня, 10:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал06.03.2018 в 22:45 Не начался

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти считает, что мадридскому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, несмотря на неудачи «сливочных» в чемпионате и Кубке Испании:

«Лига чемпионов - это единственный турнир, который „Реал“ может выиграть в нынешнем сезоне, поэтому именно на нем клуб и сосредоточится.

А мы ведь знаем, на что способна команда Зидана в Лиге чемпионов. Если „Реал“ пройдет ПСЖ, то остановить его будет сложно, ведь в составе мадридцев есть игрок, который никогда не хочет проигрывать: Криштиану Роналду».

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Все комментарии
No problem
No problem ответил Великий Князь
сегодня в 12:44
Великий Князь:
инквизитор закупил большую партию просроченного вазелина.
Ему уже ниче не поможет.
Вазелин хлам вдребезги не лечит).
Великий Князь
Великий Князь ответил No problem
сегодня в 12:42
No problem:
Геморр свой готовят для Челси).
инквизитор закупил большую партию просроченного вазелина.
Великий Князь
Великий Князь ответил No problem
сегодня в 12:40
No problem:
Не раньше пооуфинала дружище. Для четвертьфинала это слишком жирная афиша.
В принципе по фиг, главное до финала)
Великий Князь
Великий Князь ответил No problem
сегодня в 12:40
No problem:
Не раньше пооуфинала дружище. Для четвертьфинала это слишком жирная афиша.
Привет. Согласен.)
No problem
No problem ответил Великий Князь
сегодня в 12:38
Великий Князь:
Странно, что ещё ни один барсик не заскочил это опровергнуть.) Наверное в школе ещё)
Геморр свой готовят для Челси).
No problem
No problem ответил Великий Князь
сегодня в 12:37
Великий Князь:
Если пройдём ТТХ, то хотелось бы в соперники именно Реал.
Не раньше пооуфинала дружище.
Для четвертьфинала это слишком жирная афиша.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:36
Странно, что ещё ни один барсик не заскочил это опровергнуть.)
Наверное в школе ещё)
No problem
No problem
сегодня в 12:35
Если нагнем арабов,хочу в 1/4 Барсу!и епи**ь оно в ротан,пан или пропал.
Великий Князь
Великий Князь ответил амурец
сегодня в 12:34
амурец:
я уже болел за Ювентус в двух матчах ЛЧ, когда Юве выносил Барсу, но Юве повезло, что не было главной звезды Барселоны-Айтекина
Видимо травмировался, аха-ха)
амурец
амурец ответил Великий Князь
сегодня в 12:33
Великий Князь:
Дальше Турина не уедут, аха-ха) Так что болей за Ювентус.
я уже болел за Ювентус в двух матчах ЛЧ, когда Юве выносил Барсу, но Юве повезло, что не было главной звезды Барселоны-Айтекина
Великий Князь
Великий Князь ответил амурец
сегодня в 12:31
амурец:
а если в ЛЧ на каждый матч Барселоны будут назначать Айтекина, то остановить Барселону будет невозможно
Дальше Турина не уедут, аха-ха)
Так что болей за Ювентус.
амурец
амурец
сегодня в 12:29
Реал понимая, что вылетел и КК и уже фактически проиграв ЛЛ сосредоточится на ЛЧ и может там пошуметь
амурец
амурец
сегодня в 12:28
а если в ЛЧ на каждый матч Барселоны будут назначать Айтекина, то остановить Барселону будет невозможно
NGY
NGY
сегодня в 11:44
Фигня все это...! Реал сейчас хондрит нехило!
После погрома Севильи все так же ожидали, что Реал оклемался, однако это было ошибкой.


Вспомните прошлый сезон, когда Барса+Айтекин прошли ПСЖ и казалось, что после казалось, что их ничто не остановит. Но потом они попали на Ювендус и вновь было разгромлены!
матос
матос
сегодня в 11:16
Надеюсь что Реал ушатает катарцев в двух матчевом противостоянии.
FERIS
FERIS
сегодня в 11:14
- Если Реал наберет форму как год назад весной,то их будет очень сложно остановить.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:05
Я считаю что ПСЖ победит
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:58
Если пройдём ТТХ, то хотелось бы в соперники именно Реал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:54
Вряд ли пройдёт.
konstantin_t
konstantin_t
сегодня в 10:47
Будто в других командах толпа игроков, которые не проч иной раз и проиграть...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:40
Сейчас расклады не в пользу Реала(
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:39
Если "Реал" выиграет, то его будут панически бояться.
Но у ПСЖ есть Неймар и Кавани, которые могут уничтожить любого соперника.
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