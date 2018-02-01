Тошич: «Люблю Москву, вопреки всем её минусам»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, который до этого на протяжении 7 лет защищал цвета московского ЦСКА, признался в любви к столице России:

«Конечно, я скучаю по Москве. Уже несколько раз в выходные летал в Москву, встречался с друзьями - Милановым и Игнашевичем. У меня ведь есть квартира в столице России! Москва всегда останется одним из самых важных городов для меня. Но я доволен жизнью в Белграде. Все-таки Москва такая большая плюс пробки, холода.

Белград похож на Москву тем, что тут тоже есть где провести время, но при этом нет таких пробок. С переездом поменялось не очень многое: здесь тоже каждый день тренировки, затем - восстановление. Но в Белграде намного легче добраться до базы из дома, так что можно больше времени посвятить семье. Даже до моего родного города отсюда 40 минут на машине, можно просто поехать к родителям и друзьям. Но, вопреки всем минусам, и Москву я люблю».