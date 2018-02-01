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Лэмпард и Фердинанд не видят «Ливерпуль» в топ-4 Премьер-Лиги

сегодня, 11:01

Бывшие игроки сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд считают, что «Ливерпуль» по итогам сезона не сумеет финишировать в топ-4:

«В первой четверке финишируют „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“, „Челси“ и „Тоттенхэм“.

„Ливерпуль“ же не решил свои проблемы в обороне, а также потерял Коутиньо», - заявил Лэмпард.

«Я ставлю на „Ман Сити“, „Ман Юнайтед“, „Тоттенхэм“ и „Челси“. Думаю, Азар способен затащить „синих“ в четверку. А вот „Ливерпуль“ останется за бортом топ-4. И виной тому их оборона и голкиперы... Не думаю, что они достаточно сильны», - вторит Лэмпарду Фердинанд.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:42
да нет же. Я думаю моур вывалится из топ-4, особенно если ща начнет тиранию и склоки в команде - а если летом уйдет ДеХеа.. а моура все еще не выгонят к тому времени... то следующий сезон не факт что в десятке закончат с ним)).
Финиш этого сезона будет: МС+Челси/Ливерпуль/ТТХ в любом порядке.
Egorium
Egorium
сегодня в 12:21
спартак их там видит видит.
Klaus-S
Klaus-S ответил Майкл59ru
сегодня в 12:19
Майкл59ru:
Ну вот и всё,после этого интервью эти два гражданина превратились в главных мерсисайдцких врагов. И теперь их потроллить и оскорбить дело чести каждого ливерпульского фаната )
Да ради бога. Ну какие враги. Просто эти ребята видят проблему в обороне Ливерпуля, но не видят обороны Челси, например, которым вчера Борнмут !!! трёшку отгрузил. Или например, оборону МанЮ, которую вчера легко разрывали шпоры.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:06
Ну вот и всё,после этого интервью эти два гражданина превратились в главных мерсисайдцких врагов. И теперь их потроллить и оскорбить дело чести каждого ливерпульского фаната )
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 11:58
Не видят? Пусть к окулисту сходят. На мой взгляд, Ливерпуль больше всех заслуживает второе место. И второе место они займут. К тому же, у Челси, МанЮ и шпор, оборона тоже не блещет.
А как оно буде,т посмотрим.
Shineheart
Shineheart
сегодня в 11:52
Ну, в конце сезона удивятся:)
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 11:35
ливера там и не будет, клопп конечно топ-тренер, но со скаузерами ему ничего не светит...
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 11:34
ну и хорошо что не видят
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 11:33
Тоже мне осьминоги Паульсы нашлись!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:03
Ха ха. про Арсенал вообще ни слова. В Англии их уже списали со счетов?
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