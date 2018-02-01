Тошич: «Уверен, что Слуцкий ещё получит свой шанс»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением касательно тренерской карьеры Леонида Слуцкого, который недавно был уволен с руководящего поста в «Халле».



«Это тренер, который хотел видеть меня в клубе, и я рад, что смог поработать с ним так много лет. Наши отношения всегда были хорошими. Мне жаль, что Слуцкий ушёл, но он сам принял такое решение. Леонид всегда будет важной фигурой для болельщиков ЦСКА.



Не знаю, почему у него не сложилось в „Халле“, но Слуцкий — человек, который всегда смотрит вперёд и хочет каждый день становиться лучше. Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он ещё получит шанс».



Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.