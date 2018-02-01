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Тошич: «Уверен, что Слуцкий ещё получит свой шанс»

сегодня, 11:09

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением касательно тренерской карьеры Леонида Слуцкого, который недавно был уволен с руководящего поста в «Халле». 

«Это тренер, который хотел видеть меня в клубе, и я рад, что смог поработать с ним так много лет. Наши отношения всегда были хорошими. Мне жаль, что Слуцкий ушёл, но он сам принял такое решение. Леонид всегда будет важной фигурой для болельщиков ЦСКА. 

Не знаю, почему у него не сложилось в „Халле“, но Слуцкий — человек, который всегда смотрит вперёд и хочет каждый день становиться лучше. Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он ещё получит шанс».

Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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Все комментарии
Colonist
Colonist
сегодня в 12:28
Тошич ушел из армии в партизаны?:)))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:28
Пройти очищением пердивом, без протеже Гинеров, Абрамовичей. Удачи Леониду и здоровья!
eaguar
eaguar
сегодня в 11:58
С ФНЛ может начать .
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:57
За столько лет в одной из самых трудных в мире профессий Леониду Викторовичу можно наконец то и немного отдохнуть. А дальше - будет видно. Да, срок жизни средней футбольных тренеров очень небольшой. Статистика. Нужно отдыхать и "перезагружаться".
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 11:37
Я уважаю Леонида за это и уверен, что он ещё получит шанс».
Однозначно получит шанс, если не в Европе то в России помогут ему устроится. другой вопрос сможет ли он воспользоваться, после Халла и сб.России все увидели его реальный уровень
Крейсер
Крейсер
сегодня в 11:33
Надеюсь этот шанс у него будет не в сборной России.
Достаточно.
Kerri
Kerri
сегодня в 11:26
Возможно получит, если вернется на родину. Удачи ему!
drug01
drug01
сегодня в 11:25
Будем ждать новые команды Слуцкого!!!
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