Сорокин: «Саранча не представляет угрозы футбольным полям»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал слова директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чекмарева, накануне заявившего, что саранча может подпортить имидж страны, если насекомые нанесут вред полям российских стадионов во время чемпионата мира 2018 года:

«Это заявление мы восприняли с юмором. Саранча не представляет угрозы футбольным полям. Это очень короткая трава, к тому же она специальным образом обработана».