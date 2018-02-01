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Эллардайс про Лукмана: «Это была одна из самых необычных ситуаций в моей карьере»

сегодня, 11:44

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал решение нападающего своей команды Адемолы Лукмана перейти именно в «РБ Лейпциг». Вчера стало известно, что 20-летний футболист проведет остаток сезона в Германии. 

«Я думаю, что это была одна из самых необычных ситуаций в моей карьере. У нас было несколько предложений по Лукману, однако сам игрок непреклонно решил, что перейдет только в немецкий клуб. Это был личный выбор Адемолы, а мы его поддержали.

Мы думали лишь о том, что футболист должен получать достаточно игровой практики. Необходимо, чтобы он выходил на поле каждую неделю».

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 12:19
иди Болтон возвращай
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:11
Трудно чем-то удивить Большого Сэма
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