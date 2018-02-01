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Мертенс: «Я будто ребенок в детском магазине, „Наполи“ исполняет все мои желания»

сегодня, 12:01

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс признался, что был близок к решению переехать в Китай. Сумма отступных в контракте 30-летнего футболиста составляет 28 миллионов евро, а один из китайских клубов ранее намеревался выкупить права на игрока, однако сам форвард отказался. 

«Да, один из китайский клубов хотел выкупить мои права в прошлом году, в этом ничего подобного еще не случалось.

Конечно, искушение было, я ведь человек. Но я принял решение остаться в „Наполи“. И я до сих пор хочу выступать за неаполитанский клуб. 

Я играю, получаю достаточное количество практики, чувствую себя счастливым. Я будто ребенок в детском магазине, „Наполи“ исполняет все мои желания».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:27
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