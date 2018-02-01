Мертенс: «Я будто ребенок в детском магазине, „Наполи“ исполняет все мои желания»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс признался, что был близок к решению переехать в Китай. Сумма отступных в контракте 30-летнего футболиста составляет 28 миллионов евро, а один из китайских клубов ранее намеревался выкупить права на игрока, однако сам форвард отказался.



«Да, один из китайский клубов хотел выкупить мои права в прошлом году, в этом ничего подобного еще не случалось.



Конечно, искушение было, я ведь человек. Но я принял решение остаться в „Наполи“. И я до сих пор хочу выступать за неаполитанский клуб.



Я играю, получаю достаточное количество практики, чувствую себя счастливым. Я будто ребенок в детском магазине, „Наполи“ исполняет все мои желания».