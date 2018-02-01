Сорокин: «В задачи оргкомитета не входит борьба с каким-либо негативным освещением ЧМ-18»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил организация не ставит перед собой задачу бороться с негативными заявлениями британской прессы по поводу чемпионата мира по футболу.



«В задачи оргкомитета не входит борьба с каким-либо негативным освещением мероприятия со стороны СМИ. Мы стараемся предоставить максимально прозрачную и объективную информацию относительно хода подготовки. Кроме того, мы проводили для СМИ ряд мероприятий в Лондоне по продвижению чемпионата мира, а также организовывали пресс-туры. Самое важное, что представители СМИ смогут приехать на чемпионат мира и оценить все так, как оно есть».



Ранее Алексей Сорокин отметил, что у ФИФА нет претензий к Москве в вопросе подготовки к грядущему чемпионату мира.