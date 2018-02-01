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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» мечтает играть в одной команде с Ибрагимовичем

вчера, 12:56

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Джованни Дос Сантос хотел бы видеть форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в калифорнийском клубе. В ряде СМИ появилась информация о том, что швед уже заключил контракт с «Гэлакси».

«Я не знаю, случится ли это, но Златан - легенда, один из лучших нападающих в истории футбола.

Поэтому с радостью примем его, если он решится на этот переход. Для меня это станет осуществлением мечты, ведь я смогу играть в одной команде с одним из лучших форвардов в мире.

Подписание такого игрока, как Златан, будет большим усилением для нашей атаки».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros ответил Groove000
вчера в 14:37
Groove000:
всё, уже не за Атлетико?)
Colchoneros - это Матрасники !
unoejk
unoejk ответил Colchoneros
вчера в 13:38
Colchoneros:
Администраторы вы где?
Здравствуйте. Вот лига для вопросов по модерированию: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
Можете написать ваш вопрос туда. Не флудите.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:32
Администраторы вы где?
Colchoneros
Colchoneros ответил Groove000
вчера в 13:31
Groove000:
всё, уже не за Атлетико?)
Я Атлетико не когда не предам!
Colchoneros
Colchoneros ответил Groove000
вчера в 13:30
Groove000:
всё, уже не за Атлетико?)
Просто слишком длинный ник!
Colchoneros
Colchoneros ответил Groove000
вчера в 13:30
Groove000:
всё, уже не за Атлетико?)
Почему? за Атлетико!
Groove000
Groove000 ответил Colchoneros
вчера в 13:26
Colchoneros:
Добрый день, хотел бы ник сменить!
всё, уже не за Атлетико?)
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:21
Добрый день, хотел бы ник сменить!
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