Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» мечтает играть в одной команде с Ибрагимовичем

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Джованни Дос Сантос хотел бы видеть форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в калифорнийском клубе. В ряде СМИ появилась информация о том, что швед уже заключил контракт с «Гэлакси».

«Я не знаю, случится ли это, но Златан - легенда, один из лучших нападающих в истории футбола.

Поэтому с радостью примем его, если он решится на этот переход. Для меня это станет осуществлением мечты, ведь я смогу играть в одной команде с одним из лучших форвардов в мире.

Подписание такого игрока, как Златан, будет большим усилением для нашей атаки».