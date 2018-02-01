Итоги конкурса прогнозов за январь

Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.
1-е место - VIPded
2-е место - drug01
3-е место - Forever Atletico de Madrid
4-е место - MIKITA463295
5-е место - eaguar
6-е место - Алексей Буренин
7-е место - вячеслав остапенко
8-е место - Selim Yavuz
9-е место - ФорвардЪ
10-е место - ДАША Д
11-е место - борька
12-е место - jobss
13-е место - Василий 50
14-е место - Остапчук 67
15-е место - Горожане
16-е место - SWANSEA CITY
17-е место - cska plus
18-е место - Дмитрий Аександров
19-е место - ЮЗИК
20-е место - Gianfranco Zola
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».