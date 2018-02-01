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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет4.153.61.85
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоФонбет1.524.36
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиекФонбет1.653.954.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетцФонбет1.256.110.5
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Итоги конкурса прогнозов за январь

вчера, 13:00

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

1-е место - VIPded

2-е место - drug01

3-е место - Forever Atletico de Madrid

4-е место - MIKITA463295

5-е место - eaguar

6-е место - Алексей Буренин

7-е место - вячеслав остапенко

8-е место - Selim Yavuz

9-е место - ФорвардЪ

10-е место - ДАША Д

11-е место - борька

12-е место - jobss

13-е место - Василий 50

14-е место - Остапчук 67

15-е место - Горожане

16-е место - SWANSEA CITY

17-е место - cska plus

18-е место - Дмитрий Аександров

19-е место - ЮЗИК

20-е место - Gianfranco Zola

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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cska plus
cska plus
вчера в 16:09
Сложный месяц получился, особенно кубком игрв.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:37
Стратегия игры в январе поменялась
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa ответил eaguar
вчера в 13:20
eaguar:
Подфартило в январе .
да уж, предлагаю поменять никнейм на с ягуара на льва, теперь ты король! мои поздравления! Привет Назару и Юре!)
eaguar
eaguar
вчера в 13:15
Подфартило в январе .
Don trambon
Don trambon
вчера в 13:05
а меня почему нет?(
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