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Трансфер Пинамонти сорвался не из-за Икарди

вчера, 13:17

Исходя из сообщений СМИ, нападающий «Интера» Андреа Пинамонти отказался переходить в «Сассуоло». 

Ранее в Сети ходили разговоры, что «нерадзурри» заблокировали сделку по 18-летнему футболисту из-за того, что Мауро Икарди был близок к переходу в «Реал». Однако последние данные показывают, что на переход в «Сассуоло» не согласился лично сам форвард. «Черно-зеленые» предлагали за молодого таланта 7 миллионов евро.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 17:25
Странно почему Реал никого в нападение не купил. Бензема - 2 гола за 14 матчей, как они собираются с ним в лиге чемпионов двигаться?
kind pennywise
kind pennywise
вчера в 15:36
Так почему Икарди не перешел в Реал?
матос
матос
вчера в 13:30
Надеюсь лысый хоть сейчас начнет игровое время парню давать , пока у Икарди терки с женушкой и типо травма небольшая, пусть хоть толстого Эдера подменяет.
Наши же директора в очередной раз пытаются просто толкнуть молодого игрока в первый попавшийся клуб не думая о его перспективах там.
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