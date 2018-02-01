Трансфер Пинамонти сорвался не из-за Икарди

Исходя из сообщений СМИ, нападающий «Интера» Андреа Пинамонти отказался переходить в «Сассуоло».



Ранее в Сети ходили разговоры, что «нерадзурри» заблокировали сделку по 18-летнему футболисту из-за того, что Мауро Икарди был близок к переходу в «Реал». Однако последние данные показывают, что на переход в «Сассуоло» не согласился лично сам форвард. «Черно-зеленые» предлагали за молодого таланта 7 миллионов евро.