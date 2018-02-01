Берлускони: «Команда должна быть как семья, а президент выступает в качестве отца»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони дал ценный совет президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте.



«Перед каждым матчем я пытался находиться рядом с командой, поощрять парней всевозможными способами.



Я постоянно говорил им, что жду конкретное количество голов. Команда должна быть как настоящая семья, а президент выступает в качестве отца или старшего брата. Футболисты постоянно должны чувствовать доверие и мотивацию».



Напомним, что что Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам за 700 млн евро.