Штегер о трансфере Обамеянга: «Хорошо, что все закончилось»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер рад, что трансферная сага с участием Пьера-Эмерика Обамеянга подошла к концу. Напомним, что 28-летний футболист вчера перешел в стан «Арсенала».



«Хорошо, что все закончилось. Потому что трансфер Обамеянга занимал слишком много места в медиапространстве. Теперь больше нет этой проблемы, можно облегченно вздохнуть.

Пьер-Эмерик всегда вел себя прилично, он лишь однажды пропустил тренировку. Видимо, таким образом хотел намекнуть, что желает покинуть команду. Что касается всего остального, то он вел себя разумно».