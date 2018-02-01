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Штегер о трансфере Обамеянга: «Хорошо, что все закончилось»

вчера, 14:41

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер рад, что трансферная сага с участием Пьера-Эмерика Обамеянга подошла к концу. Напомним, что 28-летний футболист вчера перешел в стан «Арсенала».

«Хорошо, что все закончилось. Потому что трансфер Обамеянга занимал слишком много места в медиапространстве. Теперь больше нет этой проблемы, можно облегченно вздохнуть.

Пьер-Эмерик всегда вел себя прилично, он лишь однажды пропустил тренировку. Видимо, таким образом хотел намекнуть, что желает покинуть команду. Что касается всего остального, то он вел себя разумно».

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:45
И деньги неплохие получили...
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