Павлюченко: «Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра»

Экс-форвард московского «Арарата» Роман Павлюченко рассказал о своем будущем.



«Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра. Все предложения, которые были из Индии, Индонезии и Панамы, в стадии переговоров, но честно скажу, что я не собираюсь так далеко. Завтра поговорю с агентом, где скажу ему, что эти варианты не подходят».