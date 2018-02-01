Павлюченко: «Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра»

Экс-форвард московского «Арарата» Роман Павлюченко рассказал о своем будущем.
«Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра. Все предложения, которые были из Индии, Индонезии и Панамы, в стадии переговоров, но честно скажу, что я не собираюсь так далеко. Завтра поговорю с агентом, где скажу ему, что эти варианты не подходят».
Посмотри как в Европе играют и наших умывают...) Намедни...
Посмотри как в Европе играют и наших умывают...) Намедни...
На самом деле правильное решение, я уверен, они по нарезкам игр на Евро и в "Тоттенхэме" о тебе судят, а, как увидят реальный уровень, сразу назад отправят в шоке, поэтому смысл мотаться.
На самом деле правильное решение, я уверен, они по нарезкам игр на Евро и в "Тоттенхэме" о тебе судят, а, как увидят реальный уровень, сразу назад отправят в шоке, поэтому смысл мотаться.