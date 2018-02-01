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Павлюченко: «Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра»

вчера, 16:22

Экс-форвард московского «Арарата» Роман Павлюченко рассказал о своем будущем.

«Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра. Все предложения, которые были из Индии, Индонезии и Панамы, в стадии переговоров, но честно скажу, что я не собираюсь так далеко. Завтра поговорю с агентом, где скажу ему, что эти варианты не подходят».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 23:45
Пристроишься куда-нибудь!
Шуnя771
Шуnя771 ответил denmig
вчера в 19:22
denmig:
Ну казахстан поближе, Рома! Явно вариант - баболло платют! играть не обязательно - вон арсшавин это доказал!
Да Ну!)

Посмотри как в Европе играют и наших умывают...) Намедни...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:21
Только Кубань... Реально...
4RT
4RT
вчера в 18:12
Она у тебя уже давно закончилась, проснись!
Морозовский
Морозовский
вчера в 18:00
В Монголию давай, Рома! Приграничнное государство - дорогу перешёл и дома!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:31
"но честно скажу, что я не собираюсь так далеко"

На самом деле правильное решение, я уверен, они по нарезкам игр на Евро и в "Тоттенхэме" о тебе судят, а, как увидят реальный уровень, сразу назад отправят в шоке, поэтому смысл мотаться.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:44
В Сан-Морино стоит попробовать: и Европа, и уровень соответствующий, даже за Золотую бутсу лучшего нападающего можно будет побороться.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:44
Рома, ты ни кому больше не интересен - твое время закончилось.
denmig
denmig
вчера в 16:41
Ну казахстан поближе, Рома! Явно вариант - баболло платют! играть не обязательно - вон арсшавин это доказал!
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