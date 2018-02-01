Антонио Конте убедил Жиру перейти в «Челси»

Новобранец «Челси» Оливье Жиру рассказал о человеке, убедившем его перейти именно в этот клуб:

«Мы пообщались с тренером, Антонио Конте, и этот момент стал решающим. Я понял, что он по-настоящему хочет видеть меня в своей команде, желает со мной поработать.

Я хотел перейти либо в „Челси“, либо никуда вообще. Очень нуждался в игровой практике. Я хотел остаться в Премьер-Лиге, а „Челси“ стал идеальным вариантом, ведь я даже получил возможность остаться в Лондоне.

Но первоочередная причина заключалась в спортивных мотивах. Я всегда стремился именно к этому. Здесь я счастлив».