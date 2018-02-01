Муса: «Я думал: „Что происходит, что Вернблум делает в нападении?!“»

Вернувшегося в ЦСКА нападающего Ахмеда Мусу порадовало недавнее видеообращение «армейцев». Нигериец также отметил, что сперва его очень удивило перемещение Понтуса Вернблума в нападение:
«Да, я видел этот ролик, и он мне очень понравился. Понтус был забавен! Я принимаю от него эстафету, буду отдавать все силы!
Насколько хорошо Вернблум справился с обязанностями нападающего? Я видел несколько игр и думал: „Что происходит, что он делает в нападении?!“ (Смеётся.) Но Понтус забил несколько важных голов. Думаю, он был очень хорош в этой роли.
Что касается отставания на 10 очков от „Локомотива“, то помню, что один раз у нас было похожее отставание, но мы его отыграли и выиграли чемпионство. Будет тяжело, но надо просто напряжённо работать, а в конце сезона посмотрим, на каком месте окажемся».
В видеообращении шведский футболист сообщил, что он готов передать роль бомбардира Мусе.
🗣 Акинфеев, Оланаре, Набабкин, Вернблум и Миланов поприветствовали возвращение Ахмеда Мусы в стан красно-синих! pic.twitter.com/92w3N7Z9er— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 января 2018 г.