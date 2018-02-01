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Муса: «Я думал: „Что происходит, что Вернблум делает в нападении?!“»

вчера, 18:26

Вернувшегося в ЦСКА нападающего Ахмеда Мусу порадовало недавнее видеообращение «армейцев». Нигериец также отметил, что сперва его очень удивило перемещение Понтуса Вернблума в нападение:

«Да, я видел этот ролик, и он мне очень понравился. Понтус был забавен! Я принимаю от него эстафету, буду отдавать все силы!

Насколько хорошо Вернблум справился с обязанностями нападающего? Я видел несколько игр и думал: „Что происходит, что он делает в нападении?!“ (Смеётся.) Но Понтус забил несколько важных голов. Думаю, он был очень хорош в этой роли.

Что касается отставания на 10 очков от „Локомотива“, то помню, что один раз у нас было похожее отставание, но мы его отыграли и выиграли чемпионство. Будет тяжело, но надо просто напряжённо работать, а в конце сезона посмотрим, на каком месте окажемся».

В видеообращении шведский футболист сообщил, что он готов передать роль бомбардира Мусе.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил obana777
вчера в 21:30
obana777:
Теперь кони не будут оправдываться, что у них проблемы с составом, сам Муса, негра негирийская будет тянуть их наверх, как всегда делали это негры в цска. Только почему-то кони стали открещиваться от негров, видимо влияние лазурных сказывается.
Негры, негры... А вы чьих будете, коль все человечество родом из Африки?
Суеверный
Суеверный
вчера в 21:28
Да, было отставание от Зенита на 11-ть очков, а ранее по ходу турнира и на 13-ть. Но. Только от одного Зенита. Сейчас ситуация иная. Впереди несколько команд. Это сложнее. С другой стороны нам остались матчи (кроме игры с тем же Зенитом) где просто обязаны набирать по 3-и очка. Иное непростительно. Ну а Понтус игрок классный на любой позиции. Тут нечему удивляться - универсал с полной самоотдачей. И забивает самые решающие голы почти уже "на флажке". В общем, сыграетесь, уверен. Там кто-то в КДК уже строчит на Вернблума "телегу". Плюнем и разотрем. Мусик, включайся.
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:38
Надо забивать!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 20:19
Даже Муса троллит уже ЦСКА). Ему не поздоровиться за вольную мысль). Скажут, это тебе не Англия)). Ничего). Через пару дней всё станет на свои места))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:11
В ЦСКА игроки с радостью возвращаются !!! И только в "дубовую тарасовскую рощу" так никто и не вернулся. Оттуда бегут сломя голову .
obana777
obana777
вчера в 19:50
Теперь кони не будут оправдываться, что у них проблемы с составом, сам Муса, негра негирийская будет тянуть их наверх, как всегда делали это негры в цска. Только почему-то кони стали открещиваться от негров, видимо влияние лазурных сказывается.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Nikola45
вчера в 19:37
Nikola45:
У Понтуса одно хобби! )) Ноги ломать ))
Огласите весь список!?!
Kerri
Kerri
вчера в 19:27
Ну теперь дело пойдет!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 19:22
Муса забыл добавить что он счаслив и что с первых минут нахождения в Лестере мечтал вернутся назад...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:12
Муса забыл пропеть песню - "С детства болел и мечтал играть за ЦСКА поэтому вернулся..."
Nikola45
Nikola45
вчера в 19:10
У Понтуса одно хобби! )) Ноги ломать ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:09
Что то негр много говорит... Будешь телегу тянуть на третье - четвертое место)
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:09
И Мусе понравилось, как Понтус забил несколько важных голов.

Муса:" Думаю, он был очень хорош в этой роли."
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Кирилыч
вчера в 18:57
Кирилыч:
Теперь все будут думать:что Муса делает в нападении??
Так Думбия будет думать, когда вернется
RDeanW
RDeanW ответил Кирилыч
вчера в 18:54
Кирилыч:
Теперь все будут думать:что Муса делает в нападении??
для нападения коней он будет словно роналду/месси. у цска за 9 матчей с командами первой половины всего 6 голов. меньше только у тульского арсенала (5). глядишь, за 5 оставшихся игр что-то поправит)
Т34
Т34
вчера в 18:53
Верблум тоже думал: "А, что делает Муса в "Лестере"? Что за новая у него позиция - нападающий-скамеечник?
VIPded
VIPded
вчера в 18:53
А сам-то с детства в нападении, что ли? )))
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 18:40
Теперь все будут думать:что Муса делает в нападении??
Вагабунди
Вагабунди
вчера в 18:39
То есть, вместо того, чтобы думать как пробиться в основу Лестера, Муса думал как там Вернблум?
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:33
исправляй
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 18:31
Жаль что ушел тогда(
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