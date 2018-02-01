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Глушаков: «Проблема расизма раздувается, потому что кое-кто проиграл право провести ЧМ»

вчера, 20:24

«Спартак» обвинили в расизме после того, как защитник Георгий Джикия в шутку назвал своих чернокожих одноклубников «шоколадками», и позже это видео с провокационной подписью «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» оказалось в клубном Твиттере. Хавбек московского коллектива Денис Глушаков прокомментировал ситуацию:

«Никто никому ничего в обиду не говорил. Между собой мы ещё и хлеще друг друга называем. И темнокожие ребята улыбаются, смеются и между собой друг друга разными словами называют. В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести чемпионат мира.

И вот от зависти всё это идёт: заявления о неготовности России к чемпионату мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся. У нас всё на высоком уровне, подтверждение тому — Кубок Конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду. Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом. У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:12
Руские это и есть самые главные расисты. Постоянно оскорбляют кавказцев. ФИФЕ стоит обратить на это вниманее и отобрать их ЧМ.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
вчера в 23:52
Раси́зм — совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Существует и несколько более широкое определение расизма....

Т.е именно из-за "более широкого определения" расизма и происходят такие вещи.
Расизм, в изначальном понимании, ничего общего с превосходством одной расы над другой не имеет. Есть мнения, что Расы разные, как по физике, так и по сообразительности. Это и было изначальное понимание расизма.
В док. фильме "3 секунды", показанном на Матч ТВ, один из бывших игроков сказал, что у США были чернокожие игроки, которые и гибче и быстрее. По определению расизма - это расизм, раз затронуты физические превосходства одной расы над другой.)))
Говорить о расизме - тоже самое, что сравнивать круглое с зелёным.))
Footbolista
Footbolista ответил jobss
вчера в 22:34
jobss:
Если пользователь высказывает мнение о расе, религии, расизме, его комментарий расценивается как простое высказывание личного мнения. Если без оскорблений пользователей!
Т34
Т34 ответил jobss
вчера в 22:29
jobss:
Если пользователь высказывает мнение о расе, религии, расизме, его комментарий расценивается как простое высказывание личного мнения. Если без оскорблений пользователей!
Спасибо. В общем, можно говорить все, что угодно и про кого угодно, только не в адрес пользователя и это будет нормально. Это, конечно, удивительно, но понятно. "Немного троллинга" прикроет и скрасит острые углы тупоумия.
jobss
jobss ответил Т34
вчера в 22:19
Т34:
Админы и модераторы! Вам не кажется, что на соккере очень много откровенных расистских комментариев? Причем их пишут без всякого зазрения совести. Нас везде пытаются подловить в негативе западные СМИ, русофобские организации и всякая европейская шушера от спорта, чтобы как-то наказать нашу страну. А им и выдумывать ничего не надо, стоит заглянуть на соккер и можно столько расизма накопать, что хватит на все, что они задумали против нас. Не пора ли обратить внимание на такие комментарии и ввести серьезные наказания за проявление расизма на ветках соккера? Вы удаляете на сутки тех, кто по вашему мнению, оскорбил пользователя, а в случае с расистскими проявлениями, это оскорбление нашей страны, которую подставляют не задумываясь некоторые пользователи.
Если пользователь высказывает мнение о расе, религии, расизме, его комментарий расценивается как простое высказывание личного мнения. Если без оскорблений пользователей!
Т34
Т34
вчера в 22:14
Админы и модераторы! Вам не кажется, что на соккере очень много откровенных расистских комментариев? Причем их пишут без всякого зазрения совести. Нас везде пытаются подловить в негативе западные СМИ, русофобские организации и всякая европейская шушера от спорта, чтобы как-то наказать нашу страну. А им и выдумывать ничего не надо, стоит заглянуть на соккер и можно столько расизма накопать, что хватит на все, что они задумали против нас. Не пора ли обратить внимание на такие комментарии и ввести серьезные наказания за проявление расизма на ветках соккера? Вы удаляете на сутки тех, кто по вашему мнению, оскорбил пользователя, а в случае с расистскими проявлениями, это оскорбление нашей страны, которую подставляют не задумываясь некоторые пользователи.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 21:50
И все знают кто это кое кто...
GGGringOOO
GGGringOOO
вчера в 21:49
Просто пусть эти ребята, чья страна не получила права на проведение ЧМ18, подумает о завтрашнем дне. Когда этой стране доверят проведение подобного мероприятия. Может и обраточка прилететь
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 21:45
Позорное явление в нашем футболе зародил спартак, как же стыдно то.
Egorium
Egorium
вчера в 21:40
    azures
    azures
    вчера в 21:35
    Потому что кое-кто любит зулусов в бане парить.
    cpartak60
    cpartak60 ответил Против ЦСКА
    вчера в 21:25
    Против ЦСКА:
    Здравые слова, сказанные патриотом России.
    это точно!
    Saang
    Saang
    вчера в 21:22
    Зато Зенит очень хорошо относятся к меньшинствам...

    Конкретно так относится...
    Footbolista
    Footbolista ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 21:15
    Так Себе Аналитик:
    Денис, я понимаю, вам трудно привыкнуть к расизму, вы ведь вместе в баньку ходите, но у нас остались еще очаги нетолерантности...
    Денис тебя не слышит и не читает твою писанину, аналитегг....))
    Spartak_Rulit
    Spartak_Rulit
    вчера в 21:01
    Питерские болельщики внесли дух культуры в провинциальную атмосферу норвежской арены)
    Robbaggio
    Robbaggio ответил parallels
    вчера в 20:59
    Не надоело уже эту тему педалировать?
    морозз
    морозз
    вчера в 20:59
    Когда речь заходит о расизме ...то почему то стыдно становится за Зенит?
    Казанский
    Казанский
    вчера в 20:55
    К сожалению остался еще островок расизма в клубе на Неве и только переход Яя Туре в Зенит поможет избавить этот клуб от позорного пятна...
    parallels
    parallels
    вчера в 20:48
    глушаков ещё тот расист, не жалеет негров в бане!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:46
    Теперь эти кто-то примутся за Глушакова.
    grafff
    grafff
    вчера в 20:45
    Правду сказал
    starche
    starche
    вчера в 20:42
    Глушак жутко умный!)))
    kust07
    kust07
    вчера в 20:35
    Согласен с Денисом
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 20:34
    Расизм есть, 56ы тоже. Впрочем, как и везде.

    А проблемы, действительно, нет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 20:32
    Денис, я понимаю, вам трудно привыкнуть к расизму, вы ведь вместе в баньку ходите, но у нас остались еще очаги нетолерантности...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:29
    Здравые слова, сказанные патриотом России.
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