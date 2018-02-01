Глушаков: «Проблема расизма раздувается, потому что кое-кто проиграл право провести ЧМ»

«Спартак» обвинили в расизме после того, как защитник Георгий Джикия в шутку назвал своих чернокожих одноклубников «шоколадками», и позже это видео с провокационной подписью «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» оказалось в клубном Твиттере. Хавбек московского коллектива Денис Глушаков прокомментировал ситуацию:

«Никто никому ничего в обиду не говорил. Между собой мы ещё и хлеще друг друга называем. И темнокожие ребята улыбаются, смеются и между собой друг друга разными словами называют. В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести чемпионат мира.

И вот от зависти всё это идёт: заявления о неготовности России к чемпионату мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся. У нас всё на высоком уровне, подтверждение тому — Кубок Конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду. Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом. У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают».