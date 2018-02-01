Бразильские фанаты украли у команды пиццу в наказание за поражение

Бразильский клуб «Португеза», выступающий в чемпионате штата Сан-Паулу, одержал лишь одну победу в последних пяти матчах, а безвольное домашнее поражение со счетом 0:3 исчерпало терпение болельщиков.

Сразу после домашнего разгрома команда собиралась перекусить пиццей, но ужину было не суждено состояться. Фанаты перехватили доставщика пиццы у входа на стадион и забрали у него заказ, разделив пиццу между собой.

«Это уже слишком. Они вообще не играли и после этого еще хотят покушать?!» - возмутился один из болельщиков «Португезы».

Напомним, что в декабре полузащитник «Ювентуса» Стефан Стураро не выдержал критики юного болельщика и принялся сам его оскорблять.