Озил о новом контракте с «Арсеналом»: «Я позволил решать своему сердцу»

Полузащитник Месут Озил поверил, что у этого «Арсенала» есть будущее, и заключил с лондонским клубом новый долгосрочный контракт. Немецкий футболист прокомментировал свое решение остаться:

«Это было одно из важнейших решений в моей футбольной карьере. Именно поэтому мне предстояло все тщательно обдумать и обсудить с близкими.

Правильные поступки требуют времени. В конце концов я позволил решать своему сердцу. Как я всегда говорил, здесь мой дом и я очень хочу достичь здесь больших результатов в ближайшие годы. Однажды канонир — навсегда канонир».