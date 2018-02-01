Джеко: «Я был очень польщен интересом „Челси“, но „Рома“ — моя семья»

«Челси» охотился за нападающим «Ромы» Эдином Джеко в зимнее трансферное окно, но босниец предпочел остаться в римском клубе и сейчас ничуть об этом не жалеет:

«Переговоры действительно велись, но это все, что я могу сказать на эту тему.

Ходило множество слухов и даже самые забавные утверждения. Я был очень польщен интересом „Челси“, клуба, за который болею и который уважаю. В последние недели много всяких историй звучало, якобы я ухожу из „Ромы“. Как видите, я по-прежнему здесь и очень рад. Рим стал моим домом и незаменимой частью жизни. Здесь я ощутил радость отцовства, когда на свет появилась моя маленькая девочка Уна, а потом здесь родился и мой сын. „Рома“ — часть моей жизни и навсегда ею останется.

Уверен, что впереди нас ждет множество прекрасных событий, и мы все вместе еще достигнем своих целей. „Рома“ — моя семья».