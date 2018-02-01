Новичок «Динамо СПб» покинул команду уже через неделю ради клуба из Австрии

Петербургское «Динамо» неделю назад объявило об аренде сербского полузащитника ФК «Чукарички» Саши Йовановича, но 24-летний футболист уже покинул расположение команды Александра Точилина и вскоре присоединится к австрийскому клубу «Вольфсберг». Об этом рассказал спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов:

«В Турции после игры на сборе Саша подошел ко мне и сказал, что по нему есть предложение из Австрии - контракт на два года, хорошие условия, и он очень хочет туда поехать. Я объяснил ему, что все документы по переходу в „Динамо“ еще в стадии оформления и процесс можно остановить, но существуют договоренности между „Чукаричками“ и „Динамо“, поэтому все будет решаться на уровне клубов. Одна из идей нашего сотрудничества была в зарабатывании денег с последующих трансферов, поэтому мы сообщили руководству „Чукаричек“, что хотели бы получить компенсацию за переход Йовановича. Клуб к этой идее отнесся не сказать, чтобы позитивно, но вмешались агенты игрока, и вопрос был закрыт. Все стороны остались довольны».