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Новичок «Динамо СПб» покинул команду уже через неделю ради клуба из Австрии

вчера, 21:57

Петербургское «Динамо» неделю назад объявило об аренде сербского полузащитника ФК «Чукарички» Саши Йовановича, но 24-летний футболист уже покинул расположение команды Александра Точилина и вскоре присоединится к австрийскому клубу «Вольфсберг». Об этом рассказал спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов:

«В Турции после игры на сборе Саша подошел ко мне и сказал, что по нему есть предложение из Австрии - контракт на два года, хорошие условия, и он очень хочет туда поехать. Я объяснил ему, что все документы по переходу в „Динамо“ еще в стадии оформления и процесс можно остановить, но существуют договоренности между „Чукаричками“ и „Динамо“, поэтому все будет решаться на уровне клубов. Одна из идей нашего сотрудничества была в зарабатывании денег с последующих трансферов, поэтому мы сообщили руководству „Чукаричек“, что хотели бы получить компенсацию за переход Йовановича. Клуб к этой идее отнесся не сказать, чтобы позитивно, но вмешались агенты игрока, и вопрос был закрыт. Все стороны остались довольны».

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patra
patra
вчера в 22:15
Спекулянты сейчас называются бизнесменами.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:13
Он вспомнил что в Питере большая влажность и многие игроки примерзают к лавке надолго - вот решил не рисковать...
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:01
Объегорили "Чукаричек" на питерской земле!
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