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Ханни: «Я выбрал „Спартак“, потому что это сильнейший клуб России»

вчера, 22:46

Новичок московского «Спартака» Софьян Ханни поведал о причинах, побудивших его перейти именно в этот клуб:

«Я выбрал „Спартак“, потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков. Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со „Спартаком“. Переход в этот клуб — определенно шаг вперед в моей карьере.

Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической „десятки“. Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

Номер выбрал заранее, да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый».

Ранее алжирский хавбек сообщил, что «красно-белые» сделали ему предложение, от которого он не мог отказаться.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
сегодня в 00:35
Великолепный:
Ханни, сильнейшие клубы России не проигрывают по 0:7 в Еврокубках
Только по 0:6...))
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:33
Сразу видно - человек разбирается.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:20
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Спартач-болельщик
    сегодня в 00:19
    Спартач-болельщик:
    ...человек правду сказал , а здесь началось.... ...приятно смотреть как вас бомбит....
    так никто и не сомневается что вы сильнейшие в раше, это ваш потолок, на большее вы не тянете
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 00:17
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      сегодня в 00:17
      ну если для тебя предел мечтаний сильнейший клуп россии, тогда милости просим. На большее видно ты не тянешь.
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 00:16
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        сегодня в 00:15
        О тут находятся те кто сомневается ? Вспоминайте прошлый чемп...
        Тага Дага
        Тага Дага
        сегодня в 00:08
        Он действительно прав...
        cpartak60
        cpartak60
        сегодня в 00:06
        УДАЧИ ЕМУ И ГОЛОВ ЗА СПАРТАК!!!
        Томик
        Томик ответил cska.78
        вчера в 23:56
        cska.78:
        Опять ты выполз! Не нравится, не читай, тебя не заставляют!
          SHMEL
          SHMEL
          вчера в 23:55
          Кто же над ним так жестоко пошутил?Сказали ли ему,что теперь он свин?
          Вот Ханна попала...
          cska.78
          cska.78 ответил Томик
          вчера в 23:54
          Опять ты выполз! Не нравится, не читай, тебя не заставляют!
          Dominators
          Dominators
          вчера в 23:53
          Государство Алжир находится в Африке . Поздравляю Спартак плюс еще один ...
          Спартач-болельщик
          Спартач-болельщик
          вчера в 23:51
          ...человек правду сказал , а здесь началось....
          ...приятно смотреть как вас бомбит....
          richi
          richi ответил Mr.Fish-ka
          вчера в 23:47
          Mr.Fish-ka:
          richi Имя Игорь Пол Мужской ----- судя по твоим комментам ты реально озабочен читаем последние 4: - Педро, Ананидзе, ПОпов и Ханни... Про Зеува и прочих Трубачей можно и не вспоминать. - Я же дословно перевожу. А дорогуш там и без медовика хватало. - Ну, да. В СпаМе появилась Медовая Соня. - Еще один сладенький Медовик в Спартаке...
          Кто бы говорил... Над вами вся страна угорает. Вы таких под себя подбираете.
          Mr.Fish-ka
          Mr.Fish-ka ответил richi
          вчера в 23:44
          richi:
          Беретку постирай.
            вячеслав остапенко
            вячеслав остапенко
            вчера в 23:38
            Я согласен высказыванием игрока Спартака Ханни
            blitz
            blitz
            вчера в 23:37
            Я выбрал „Спартак“, потому что знаю: это участник еврокубков.
            Да лучше бы не участвовали.
            richi
            richi ответил Mr.Fish-ka
            вчера в 23:37
            Mr.Fish-ka:
            Кто про что, а вшивый всё про баню.(с)
            Беретку постирай.
            RussianHorse
            RussianHorse ответил clop
            вчера в 23:36
            clop:
            Где-то в далекой Тарасовке Жано Ананидзе сейчас рассматривает фотографию Ханни у себя под одеялом и напевает под аккомпанемент группы ABBA: "Honey honey, how you thrill me, a-ha, honey honey..."
            Этот коммент должен быть в топе))
            Mr.Fish-ka
            Mr.Fish-ka ответил richi
            вчера в 23:35
            richi:
            Педро, Ананидзе, ПОпов и Ханни... Про Зеува и прочих Трубачей можно и не вспоминать.
            Кто про что, а вшивый всё про баню.(с)
            Suriand
            Suriand
            вчера в 23:33
              kastites
              kastites
              вчера в 23:32
                Mr.Fish-ka
                Mr.Fish-ka ответил Splurgeloa
                вчера в 23:32
                Splurgeloa:
                Лучший клуб России со счетом 7-0 разносит английский середняк?
                английский середняк
                ---------
                ))) середняк занимает 3 место в АПЛ и обыгрывает лидера МС, забивая 4 мяча... Ты вообще футбол смотришь или только балаболишь?
                Беланов
                Беланов
                вчера в 23:31
                В прошлом году - да. В этом... Ну Федун и Безбородов стараются )))
                oFANATo
                oFANATo
                вчера в 23:29
                Сильнейший клуб России - ахахахахахах!
                richi
                richi ответил Faustello
                вчера в 23:27
                Faustello:
                Мими Лулу Биби и Ханни )) https://www.youtube.com/watch?v=mH5i8DIoxwk
                Педро, Ананидзе, ПОпов и Ханни...
                Про Зеува и прочих Трубачей можно и не вспоминать.
                Faustello
                Faustello ответил clop
                вчера в 23:26
                clop:
                С учетом того, что месяц еще только начался, не буду спорить :)
                Реально очень круто! )))
                clop
                clop ответил Faustello
                вчера в 23:25
                Faustello:
                Я заржал - это лучший коммент месяца на мой взгляд! ))) Спасибо )))
                С учетом того, что месяц еще только начался, не буду спорить :)
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