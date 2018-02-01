Ханни: «Я выбрал „Спартак“, потому что это сильнейший клуб России»

Новичок московского «Спартака» Софьян Ханни поведал о причинах, побудивших его перейти именно в этот клуб:

«Я выбрал „Спартак“, потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков. Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со „Спартаком“. Переход в этот клуб — определенно шаг вперед в моей карьере.

Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической „десятки“. Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

Номер выбрал заранее, да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый».

Ранее алжирский хавбек сообщил, что «красно-белые» сделали ему предложение, от которого он не мог отказаться.