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Джорджевич: «Сидеть на скамейке и получать деньги — это огромный стресс»

вчера, 23:57

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич уже полгода играет в тульском «Арсенале» на правах аренды. Черногорец согласился, что некоторые футболисты «сине-бело-голубых» готовы были уйти куда угодно, лишь бы получить возможность играть:

«Такие разговоры были, но, как я говорил ранее, главное — не город, а возможность играть и прогрессировать. Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги — это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть „Зенит“, ушли из клуба.

Если по окончании сезона поступит предложение от середняка из топ-5 европейских чемпионатов и одновременно „Зенит“ захочет меня вернуть с гарантией игрового времени? Такого не бывает — никто не может дать гарантий, что ты будешь играть постоянно. Моя цель — играть за „Зенит“, и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург. Если я вернусь в „Зенит“ и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире».

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 00:22
это раша сынок
eaguar
eaguar
сегодня в 00:15
Пусть Дзюба сидит и лавку полирует .
Тула надеется на тебя Лука .
Удачи .
Kerri
Kerri
сегодня в 00:09
Некоторых в Зените это как раз устраивает!
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь
сегодня в 00:06
бедный погребняк, как он ещё от такого стресса в больничку не слёг...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:03
Честно высказался Лука.
У итальЯшки не забалуешь если Что сразу гнобит...
Тёму всё таки жалко...
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 23:59
Паша П.: Нет никакого стресса, съезди в Италию, сходи на Юву и всё пройдёт!
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