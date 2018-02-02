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Хави: «Я восхищаюсь Зиданом»

сегодня, 00:44

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признается, что он всегда восхищался Зинедином Зиданом, который сейчас возглавляет «Реал»:

«Безусловно, я восхищаюсь Зиданом. Он был экстраординарным футболистом. Одно удовольствие наблюдать за его игрой. Да все им восхищались и продолжают восхищаться. Это не просто игрок, но настоящий джентльмен, чуткий и благородный человек, который понимает мир футбола. Зинедин — образец для подражания».

Бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо на днях отметил, что Зидан заслуживает и дальше оставаться тренером «сливочных».

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Все комментарии
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил shur
сегодня в 11:21
shur:
...вот если было бы продолжение истории с Матерацци,какая то месть моральная,физическая(после игры) Я бы не сомневался в нём,но когда на карте золото,финал,10 парней,которые верят в тебя.....не пойму до сих пор...Ну а так,конечно удачи во всем!!!
золото, серебро, доллары евро, всё это ерунда, честь не купить ни за какие деньги! мужчина должен беречь честь, а не транжирить её ради каких то медалек! Зидан поступил как мужик! из покон веков, мужчины считались воинами, но сегодня всё больше можно заметить, что мужчин хотят сделать терпилами, об которых можно ноги вытирать.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:57
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:35
    блестяще!
    объективность важнее клубных пристрастий!
    Zidane.5
    Zidane.5 ответил just futball
    сегодня в 10:01
    just futball:
    при всем уважении Зидану как он действительно игрок которого можно и нужно подражать. Но барсе тоже были игроки в лице легендарного Кройфа. а также Рональдино, сам Хави и тот же игра Иньесты не в чем не уступает в игре Зидану (даже может быт лучшее и стабильнее). я не хочу сравнивать их. у всех есть плюсы минусу и они все равно классные. я просто хочу сказать что в барсе тоже были и есть игроки уровня Зидана.
    Может быть покойный Кройф и был равен и то вряд ли. Остальные намного уступают, особенно Хави который вообще не должен входит в этот ряд.
    shur
    shur
    сегодня в 09:40
    ...вот если было бы продолжение истории с Матерацци,какая то месть моральная,физическая(после игры) Я бы не сомневался в нём,но когда на карте золото,финал,10 парней,которые верят в тебя.....не пойму до сих пор...Ну а так,конечно удачи во всем!!!
    Islam0500
    Islam0500
    сегодня в 09:04
    Хави знает толк в игроках
    just futball
    just futball ответил Zidane.5
    сегодня в 08:53
    Zidane.5:
    В истории Барсы никогда не было игрока который хоть немного приближался по уровню к Зидану, Марадона не в счет так как даже сезон не играл.
    при всем уважении Зидану как он действительно игрок которого можно и нужно подражать. Но барсе тоже были игроки в лице легендарного Кройфа. а также Рональдино, сам Хави и тот же игра Иньесты не в чем не уступает в игре Зидану (даже может быт лучшее и стабильнее). я не хочу сравнивать их. у всех есть плюсы минусу и они все равно классные. я просто хочу сказать что в барсе тоже были и есть игроки уровня Зидана.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 07:37
    В истории Барсы никогда не было игрока который хоть немного приближался по уровню к Зидану, Марадона не в счет так как даже сезон не играл.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 07:09
    хорошая поддержка
    AdamsonM
    AdamsonM
    сегодня в 03:11
    Да, зизу пример для многих
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 02:22
    Зидан становится легендой!
    Pancher_95
    Pancher_95
    сегодня в 02:02
    Не ожидал от Хави такого, в последнее время из его уст слышали только подхалим Месси.
    P.s. от души Хави, молодец
    starche
    starche
    сегодня в 01:47
    Раньше за Хави такого не замечалось...................
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13
    сегодня в 01:42
    Когда Хави был в Барсе он такую ерунду бывало говорил, а как ушёл из Барсы то и говорить начал уже совсем по другому. Зидана уважали те кто играл с ним и те кто играл против него.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:52
    Не ужели Хави сказал что то умное!! Он не перегрелся на солнышке там в Катаре?
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