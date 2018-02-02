Хави: «Я восхищаюсь Зиданом»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признается, что он всегда восхищался Зинедином Зиданом, который сейчас возглавляет «Реал»:

«Безусловно, я восхищаюсь Зиданом. Он был экстраординарным футболистом. Одно удовольствие наблюдать за его игрой. Да все им восхищались и продолжают восхищаться. Это не просто игрок, но настоящий джентльмен, чуткий и благородный человек, который понимает мир футбола. Зинедин — образец для подражания».

Бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо на днях отметил, что Зидан заслуживает и дальше оставаться тренером «сливочных».