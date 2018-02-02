Матч чемпионата Франции перенесли из-за потопа

3 февраля в 22:00 по московскому времени должен был прозвучать стартовый свисток в матче 24-го тура Лиги 1 между «Труа» и «Дижоном», однако боссы французской лиги заблаговременно приняли решение перенести поединок из-за непредвиденных обстоятельств.

Стадион хозяев «Стад де Л'Аубе» затопило, он не может обеспечить футболистам условия, подобающие стандартам высшего французского дивизиона. Поединок перенесен на 20 февраля.

Напомним, что 7 февраля «Труа» предстоит выездная встреча с «Лансом» в рамках 1/8 финала Кубка Франции.