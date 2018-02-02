Паулиста: «„Барселона“ – лучшая в мире, но мы должны выйти с настроем попасть в финал»

Защитник «Валенсии» Габриэль Паулиста прокомментировал гостевое поражение от «Барселоны» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании:

«Это был отличный матч. В первом тайме мы сели довольно глубоко у своих ворот, но хорошо оборонялись. Во втором тайме лучше владели мячом и имели шансы забить гол.

Мы боролись до конца, как и хотел Марселино. Это первая битва, и мы должны были выложиться по максимуму. Пока что я не вижу себя в финале. „Барселона“ – лучшая команда в мире, но мы должны выйти с настроем попасть в финал».