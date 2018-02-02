Кейн: «Матч против „Манчестер Юнайтед“ — в пятерке лучших»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 2:0.

«Этот матч — в пятерке лучших. У нас были неплохие выступления, особенно в домашних матчах против больших команд, но эта встреча определенно входит в число лучших. На протяжении всей игры они ни разу не угрожали нам по-настоящему.

Все ли прошло так, как планировалось? Иногда мы говорим перед игрой „Давайте сегодня сыграем вот так“, и это работает. Мы верили, что забьем первый мяч, а за ним последует и второй».