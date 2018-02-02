Парслоу: «Сделки по типу Санчес-Мхитарян совершаются один раз в поколение»

Бывший исполнительный директор «Ливерпуля» Кристиан Парслоу считает, что «Манчестер Юнайтед» провернул прекрасную сделку, бесплатно обменяв Генриха Мхитаряна на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса:

«Мы никогда не узнаем, что позволило обстоятельствам собраться в единую цепочку событий, которая привела к такому приобретению „Юнайтед“.

Вместо того, чтобы вести переговоры с „Сити“ в одностороннем порядке, они устроили небольшой аукцион, когда Жозе Моуриньо и Антонио Конте в январе сошлись во мнении, что подобная возможность подписать топ-игрока за небольшую цену представляется один раз в поколение».