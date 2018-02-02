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Черданцев в марте выпустит книгу, предисловие к которой написал Черчесов

сегодня, 10:42

В преддверии мундиаля в России футбольный комментатор Георгий Черданцев выпустит книгу «Истории чемпионатов мира». Предисловие написал наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Эта книга для всех, кто интересуется футболом, и для кого проведение чемпионата мира в нашей стране - событие и повод узнать о футболе чуть больше. Меня интересовали в первую очередь люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу, особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, и многие события обросли легендами и мифами. Ну и, конечно, главное в этой книге - люди. Истории, рассказанные ими», - сообщил Черданцев.

По информации издательства, книга создавалась 2 года, а автор побывал практически во всех странах-хозяйках различных чемпионатов мира.

10 книг о футболе и околофутболе

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Все комментарии
Alex-96
Alex-96
сегодня в 12:27
Книга под названием "Как визжать в эфире"
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:13
Книга будет раздавать бесплатно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:07
Два года??? Долго же он ВИКИПЕДИЮ переписывал!?!
шацк
шацк
сегодня в 12:06
Черчесов 2-х слов связать не может, что нам интересно накалякал))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:42
Кесарю кесарево, а слесарю слесарево). Пусть лучше комментирует, а небо предоставит птицам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:39
А сейчас вообще кто-то книги читает?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:25
Вся книга будет написана большими буквами. Потому что Черданцев и там орать будет
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:25
А ЧЕРЧЕСОВ НАПИШЕТ КНИГУ КАК ОН ПРОПУСКАЛ 18 МЯЧЕЙ ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:03
Вот так, не понятно из кого, получаются писатели.
Интересно, что он может написать о футболе, сделать подборку из интернета?
Foxes
Foxes
сегодня в 11:02
Макулатура.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:54
Книга будет дополняться аудиприложением с визгами Чердака??? Если да, я возьму - тараканов от квартиры отпугивать.
Faustello
Faustello ответил Остапчук 67
сегодня в 10:52
Остапчук 67:
Черданцев этот тот, кто поет в эфире, совсем не имея слуха?
Это тот который визжит как парась весь эфир
Egorium
Egorium ответил Остапчук 67
сегодня в 10:50
Остапчук 67:
Черданцев этот тот, кто поет в эфире, совсем не имея слуха?
Да это он, и врет постоянно про спартаковскую мощь.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:46
Черданцев этот тот, кто поет в эфире, совсем не имея слуха?
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