Черданцев в марте выпустит книгу, предисловие к которой написал Черчесов

В преддверии мундиаля в России футбольный комментатор Георгий Черданцев выпустит книгу «Истории чемпионатов мира». Предисловие написал наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Эта книга для всех, кто интересуется футболом, и для кого проведение чемпионата мира в нашей стране - событие и повод узнать о футболе чуть больше. Меня интересовали в первую очередь люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу, особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, и многие события обросли легендами и мифами. Ну и, конечно, главное в этой книге - люди. Истории, рассказанные ими», - сообщил Черданцев.

По информации издательства, книга создавалась 2 года, а автор побывал практически во всех странах-хозяйках различных чемпионатов мира.

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