Клопп не собирается тратить «сумасшедшие деньги», чтобы заменить Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается вынуждать клуб делать дорогущие покупки только потому, что мерсисайдцев покинул один из ключевых футболистов Филиппе Коутиньо:

«Да, мы могли что-нибудь предпринять во время зимнего трансферного окна, но должна была подвернуться подходящая возможность. Прямо сейчас ее не было.

Тратить просто так сумасшедшие деньги — бессмыслица. Я даже не уверен, что это сработает. А летом посмотрим. Совершать поспешные решения не имеет смысла».

Ранее немецкий специалист отметил, что он располагает футболистами мирового класса.