Джорджевич: «Истории про завышенное самомнение Кокорина – чушь»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий в тульском «Арсенале» на правах аренды, рассказал, что лимит на легионеров помешал ему закрепиться в составе «сине-бело-голубых», и поделился мнением о форварде петербуржцев Александре Кокорине:

«Помешал ли мне закрепиться в „Зените“ лимит на легионеров? Конечно. Это большая проблема для легионеров, особенно в топ-клубах. Я лично сталкивался с такой ситуацией. Например, в прошлом сезоне мы играли со „Спартаком“ и проигрывали 1:2 в Москве. В один момент Луческу сказал мне разминаться и готовиться к выходу, но потом опомнился и сказал: „Я хочу заменить Кокорина, но не могу, потому что тогда у нас будет перебор иностранцев на поле“. И такие истории были с другими не раз.

Что касается секрета прогресса Кокорина в этом сезоне, то тренер дал ему возможность играть на любимой позиции – в нападении. Саша почувствовал уверенность в себе, ему не хватало только этого. Когда футболист, обладающий таким талантом, уверен в себе, он способен делать на поле всё, что угодно.

Да, многие писали, что Кокорину мешал его пофигизм, а также неприятные истории, в которые он постоянно влипал. А ещё он недавно засветился с пистолетом на свадьбе. И что, он от этого стал играть хуже? Если бы в прошлом сезоне Кокорин играл на том же уровне, что сейчас, о Монако и других историях все быстро бы забыли. Я общался с Кокориным, поверьте, он обычный спокойный парень, с которым легко вести беседу. Он не строит из себя звезду и свободно идёт на контакт. Так что все эти истории про завышенное самомнение – чушь».