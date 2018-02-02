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Джорджевич: «Истории про завышенное самомнение Кокорина – чушь»

сегодня, 11:30

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий в тульском «Арсенале» на правах аренды, рассказал, что лимит на легионеров помешал ему закрепиться в составе «сине-бело-голубых», и поделился мнением о форварде петербуржцев Александре Кокорине:

«Помешал ли мне закрепиться в „Зените“ лимит на легионеров? Конечно. Это большая проблема для легионеров, особенно в топ-клубах. Я лично сталкивался с такой ситуацией. Например, в прошлом сезоне мы играли со „Спартаком“ и проигрывали 1:2 в Москве. В один момент Луческу сказал мне разминаться и готовиться к выходу, но потом опомнился и сказал: „Я хочу заменить Кокорина, но не могу, потому что тогда у нас будет перебор иностранцев на поле“. И такие истории были с другими не раз.

Что касается секрета прогресса Кокорина в этом сезоне, то тренер дал ему возможность играть на любимой позиции – в нападении. Саша почувствовал уверенность в себе, ему не хватало только этого. Когда футболист, обладающий таким талантом, уверен в себе, он способен делать на поле всё, что угодно.

Да, многие писали, что Кокорину мешал его пофигизм, а также неприятные истории, в которые он постоянно влипал. А ещё он недавно засветился с пистолетом на свадьбе. И что, он от этого стал играть хуже? Если бы в прошлом сезоне Кокорин играл на том же уровне, что сейчас, о Монако и других историях все быстро бы забыли. Я общался с Кокориным, поверьте, он обычный спокойный парень, с которым легко вести беседу. Он не строит из себя звезду и свободно идёт на контакт. Так что все эти истории про завышенное самомнение – чушь».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:23
А ещё он недавно засветился с пистолетом на свадьбе. И что, он от этого стал играть хуже?
______________________________

Хуже не хуже, но осенью весь Зенит посыпался и разбазарил весь очковый гандикап.
И Кокорина как раз ругали, что не забивал и не отдавал как раньше.
azures
azures
сегодня в 12:19
Сказки про Кокорина сочиняются в Тарасовке, не писать же им про своих зулуссов.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:15
В один момент Луческу сказал мне разминаться и готовиться к выходу, но потом опомнился...

это все что нужно знать о Джорджевиче.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:04
Хоть я и болельщик Зенита но у Кокорина есть такая черта самомнения
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:02
А что Кокорину беспокоится. Судя по его инстаграму он уже обеспечил себя на несколько поколений вперёд. Да и если Зенит наконец найдёт нормальных нападающих и Манчини,либо какой ещё тренер,усадит его на лавку,Кокорина и это особо волновать не будет,ведь зарплата его от этого не уменьшится. Тем более опыт его товарища Дзюбы у него перед глазами )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:02
Не такой уж у него высокий уровень развития, чтобы ещё и самомнение демонстрировать.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:55
АНАНИДЗЕ: ПРО ГЛУШАКОВА И ПРОМЕСА - ЭТО ВСЁ ПРАВДА.
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 11:51
а что, он ИГРАЛ?
armeec_♞
armeec_♞
сегодня в 11:50
Не всё так просто
Кlassе
Кlassе
сегодня в 11:43
Вообще то да))) Кокорин начал немного забивать в начале чемпа, а сейчас это бревно вернулось в привычное состояние)))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 11:42
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:41
Инфантильность из Кокорина часто прорывается наружу. Без нее мог бы стать суперигроком.
Efimych
Efimych
сегодня в 11:39
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